Забудете и про салат, и про обычные ролы: бюджетный рецепт суши из крабовых палочек

Немного времени — и вы удивляете всех необычным блюдом

Казалось бы, что можно приготовить из крабовых палочек, кроме классических салатов. Но нет, они способны вас удивить.

Сегодня мы вместе с Shuba из крабовых палочек приготовим самое популярное азиатское блюдо — суши. Вы будете впечатлены, поскольку их можно приготовить быстро из продуктов, которые вы найдете у себя в холодильнике.

Как приготовить суши из крабовых палочек

Ингредиенты на 4 порции:

крабовые палочки — 250 г;

рис — 120 г;

яйца — 2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

зеленый лук — 20 г.

Для соуса:

майонез — 50 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

горчица — 10 г.

Способ приготовления:

Предварительно разморозьте крабовые палочки. Рис промойте, положите в кипящую воду (250 мл) и варите 20 минут. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут, охладите, очистите и натрите на среднюю терку. Зеленый лук помойте, обсушите и мелко нарежьте. Смешайте рис, яйца, зелень, посолите, поперчите и перемешайте. Для соуса смешайте майонез, горчицу, пропущенный через пресс чеснок. Аккуратно разверните крабовые палочки, смажьте их соусом и выложите на них начинку. Разровняйте массу и сверните в рулетики. При подаче разрежьте рулетики наискось.

Из крабовых палочек также можно приготовить потрясающую закуску. Приятно удивляет тот факт, что из обычных ингредиентов получается очень вкусное блюдо.