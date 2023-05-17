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Забудете и про салат, и про обычные ролы: бюджетный рецепт суши из крабовых палочек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие суши из крабовых палочек точно не пробовали!
Такие суши из крабовых палочек точно не пробовали!. Фото shuba.life

Немного времени — и вы удивляете всех необычным блюдом

Казалось бы, что можно приготовить из крабовых палочек, кроме классических салатов. Но нет, они способны вас удивить.

Сегодня мы вместе с Shuba из крабовых палочек приготовим самое популярное азиатское блюдо — суши. Вы будете впечатлены, поскольку их можно приготовить быстро из продуктов, которые вы найдете у себя в холодильнике.

Как приготовить суши из крабовых палочек

Ингредиенты на 4 порции:

  • крабовые палочки — 250 г;
  • рис — 120 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • зеленый лук — 20 г.

Для соуса:

  • майонез — 50 г;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • горчица — 10 г.

Способ приготовления:

  1. Предварительно разморозьте крабовые палочки.
  2. Рис промойте, положите в кипящую воду (250 мл) и варите 20 минут.
  3. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут, охладите, очистите и натрите на среднюю терку.
  4. Зеленый лук помойте, обсушите и мелко нарежьте.
  5. Смешайте рис, яйца, зелень, посолите, поперчите и перемешайте.
  6. Для соуса смешайте майонез, горчицу, пропущенный через пресс чеснок.
  7. Аккуратно разверните крабовые палочки, смажьте их соусом и выложите на них начинку. Разровняйте массу и сверните в рулетики. При подаче разрежьте рулетики наискось.

Из крабовых палочек также можно приготовить потрясающую закуску. Приятно удивляет тот факт, что из обычных ингредиентов получается очень вкусное блюдо.

Теги:
#Рецепт #Суши #Крабовые палочки #Готовим дома