Забудете и про салат, и про обычные ролы: бюджетный рецепт суши из крабовых палочек
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Немного времени — и вы удивляете всех необычным блюдом
Казалось бы, что можно приготовить из крабовых палочек, кроме классических салатов. Но нет, они способны вас удивить.
Сегодня мы вместе с Shuba из крабовых палочек приготовим самое популярное азиатское блюдо — суши. Вы будете впечатлены, поскольку их можно приготовить быстро из продуктов, которые вы найдете у себя в холодильнике.
Как приготовить суши из крабовых палочек
Ингредиенты на 4 порции:
- крабовые палочки — 250 г;
- рис — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- зеленый лук — 20 г.
Для соуса:
- майонез — 50 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- горчица — 10 г.
Способ приготовления:
- Предварительно разморозьте крабовые палочки.
- Рис промойте, положите в кипящую воду (250 мл) и варите 20 минут.
- Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут, охладите, очистите и натрите на среднюю терку.
- Зеленый лук помойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Смешайте рис, яйца, зелень, посолите, поперчите и перемешайте.
- Для соуса смешайте майонез, горчицу, пропущенный через пресс чеснок.
- Аккуратно разверните крабовые палочки, смажьте их соусом и выложите на них начинку. Разровняйте массу и сверните в рулетики. При подаче разрежьте рулетики наискось.
Из крабовых палочек также можно приготовить потрясающую закуску. Приятно удивляет тот факт, что из обычных ингредиентов получается очень вкусное блюдо.