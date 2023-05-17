Забудете і про салат, і про звичайні роли: бюджетний рецепт суші з крабових паличок

Небагато часу — і ви дивуєте всіх незвичайною стравою

Здавалося б, що можна приготувати з крабових паличок, крім класичних салатів. Але ні, вони здатні здивувати вас.

Сьогодні ми разом із Shuba з крабових паличок приготуємо найпопулярнішу азіатську страву – суші. Ви будете вражені, оскільки їх можна швидко приготувати з продуктів, які ви знайдете у себе в холодильнику.

Як приготувати суші з крабових паличок

Інгредієнти на 4 порції:

крабові палички — 250 г;

рис — 120 г;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

зелена цибуля — 20 г.

Для соусу:

майонез — 50 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

гірчиця — 10 г.

Спосіб приготування:

Попередньо розморозьте крабові палички. Рис промийте, покладіть у киплячу воду (250 мл) і варіть 20 хвилин. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин, охолодіть, очистьте і натріть на середню тертку. Зелену цибулю помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Змішайте рис, яйця, зелень, посоліть, поперчіть та перемішайте. Для соусу змішайте майонез, гірчицю, пропущений через часник. Обережно розгорніть крабові палички, змастіть їх соусом і викладіть на них начинку. Розрівняйте масу і заверніть у рулетики. При подачі розріжте рулетики навскіс.

З крабових паличок також можна приготувати приголомшливу закуску. Приємно дивує той факт, що зі звичайних інгредієнтів виходить дуже смачна страва.