Забудете і про салат, і про звичайні роли: бюджетний рецепт суші з крабових паличок
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Небагато часу — і ви дивуєте всіх незвичайною стравою
Здавалося б, що можна приготувати з крабових паличок, крім класичних салатів. Але ні, вони здатні здивувати вас.
Сьогодні ми разом із Shuba з крабових паличок приготуємо найпопулярнішу азіатську страву – суші. Ви будете вражені, оскільки їх можна швидко приготувати з продуктів, які ви знайдете у себе в холодильнику.
Як приготувати суші з крабових паличок
Інгредієнти на 4 порції:
- крабові палички — 250 г;
- рис — 120 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- зелена цибуля — 20 г.
Для соусу:
- майонез — 50 г;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- гірчиця — 10 г.
Спосіб приготування:
- Попередньо розморозьте крабові палички.
- Рис промийте, покладіть у киплячу воду (250 мл) і варіть 20 хвилин.
- Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин, охолодіть, очистьте і натріть на середню тертку.
- Зелену цибулю помийте, обсушіть і дрібно наріжте.
- Змішайте рис, яйця, зелень, посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Для соусу змішайте майонез, гірчицю, пропущений через часник.
- Обережно розгорніть крабові палички, змастіть їх соусом і викладіть на них начинку. Розрівняйте масу і заверніть у рулетики. При подачі розріжте рулетики навскіс.
З крабових паличок також можна приготувати приголомшливу закуску. Приємно дивує той факт, що зі звичайних інгредієнтів виходить дуже смачна страва.