Рус

Забудете і про салат, і про звичайні роли: бюджетний рецепт суші з крабових паличок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такі суші з крабових паличок точно не куштували!
Такі суші з крабових паличок точно не куштували!. Фото shuba.life

Небагато часу — і ви дивуєте всіх незвичайною стравою

Здавалося б, що можна приготувати з крабових паличок, крім класичних салатів. Але ні, вони здатні здивувати вас.

Сьогодні ми разом із Shuba з крабових паличок приготуємо найпопулярнішу азіатську страву – суші. Ви будете вражені, оскільки їх можна швидко приготувати з продуктів, які ви знайдете у себе в холодильнику.

Як приготувати суші з крабових паличок

Інгредієнти на 4 порції:

  • крабові палички — 250 г;
  • рис — 120 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • зелена цибуля — 20 г.

Для соусу:

  • майонез — 50 г;
  • часник, зубчики – 1 шт.;
  • гірчиця — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Попередньо розморозьте крабові палички.
  2. Рис промийте, покладіть у киплячу воду (250 мл) і варіть 20 хвилин.
  3. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин, охолодіть, очистьте і натріть на середню тертку.
  4. Зелену цибулю помийте, обсушіть і дрібно наріжте.
  5. Змішайте рис, яйця, зелень, посоліть, поперчіть та перемішайте.
  6. Для соусу змішайте майонез, гірчицю, пропущений через часник.
  7. Обережно розгорніть крабові палички, змастіть їх соусом і викладіть на них начинку. Розрівняйте масу і заверніть у рулетики. При подачі розріжте рулетики навскіс.

З крабових паличок також можна приготувати приголомшливу закуску. Приємно дивує той факт, що зі звичайних інгредієнтів виходить дуже смачна страва.

Теги:
#Рецепт #Суші #Крабові палички #Готуємо вдома