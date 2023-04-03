Один інгредієнт вирішує все: покладіть це в салат з крабовими паличками, щоб гості просили добавки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ці продукти чудово поєднуються в салаті
Крабові палички — продукт, який щільно увійшов у побут українців. Найчастіше про них згадують, коли формують меню на святковий стіл. Якщо ви вже готували повітряний салат, більше схожий на торт, спробуйте ще й закуску з помідорами й часничком.
Рецептом поділились на порталі "Жіночий світ". За ним нескладно швидко приготувати смачний салат на щодень або й для святкового столу.
Інгредієнти:
- крабові палички – 150 г
- помідор – 1 шт
- часник – 1 зубчик
- сир твердий — 150 г
- майонез – 20 гр
Спосіб приготування:
- Дрібно ріжемо або пропускаємо через прес часник. Змішуємо його з майонезом і тимчасово відставляємо.
- Крабові палички ріжемо навскоси соломкою. Один великий помідор також нарізаємо. Зливаємо з нього зайву воду. Сир тремо на крупній тертці.
- Збираємо салат. В зручній тарілці змішуємо всі інгредієнти. Цей салат можна не солити — адже всі продукти, крім помідора, уже солоні.
Також спробуйте приготувати "Крабову шубу". Цей цікавий салат може стати альтернативою давно набридлій шубі з оселедцем.