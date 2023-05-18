Мягкие пончики за 10 минут: быстрое бюджетное объедение на сковороде

Их любят и взрослые, и дети

Простая выпечка, такая как быстрые рогалики – любимый и знакомый многим способам порадовать себя и родных. А для этого рецепта вкусных пончиков даже духовка не понадобится. Да и готовятся они в считанные минуты.

Это отличный способ накормить семью сладким, еще и очень быстро. Рецептом поделились на портале "Простые советы".

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл

Яйцо -1 шт

Сахар – 4-5 ст.л.

Соль – ⅓ ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Мука – 300 – 350 г

Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

В миску наливаем кефир комнатной температуры. Добавляем 4 столовых ложки сахара, половину чайной ложки соли, разбиваем одно яйцо и все перемешиваем. Добавляем в будущее тесто соду и немного лимонной кислоты. Когда они отреагировали, добавляем муку. Досыпаем по несколько ложек и перемешиваем. И так, пока не замесится пышное тесто. Добавляем растительное масло и снова вымешиваем. Перекладываем тесто на стол, смазываем растительным маслом и делим на части. Скатываем "колобочки". Внутри каждого делаем отверстие и растягиваем их. Жарить пончики нужно на большом количестве растительного масла. В раскаленном масле жарим с обеих сторон на большом огне до готовности. Достаем на салфетку – чтобы впитала лишний жир.

После приготовления можно посыпать пончики сахарной пудрой. Также вкусно полить их перед употреблением домашним сгущенкой.