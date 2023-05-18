М’які пампушки за 10 хвилин: швидка бюджетна смакота на сковороді

Їх люблять і дорослі, і діти

Проста випічка, така як швидкі рогалики — улюблений і знайомий багатьом спосіб потішити себе та рідних. А для цього рецепту смачних пампушок навіть духовка не знадобиться. Та й готуються вони за лічені хвилини.

Це чудовий спосіб нагодувати родину солодким, ще й дуже швидко. Рецептом поділились на порталі "Прості поради".

Інгредієнти:

Кефір – 250 мл

Яйце -1 шт

Цукор – 4- 5 ст.л.

Сіль – ⅓ ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Борошно – 300 – 350 г

Рослинна олія – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

У миску наливаємо кефір кімнатної температури. Додаємо 4 столові ложки цукру, половину чайної ложки солі, розбиваємо одне яйце і все перемішуємо. Додаємо у майбутнє тісто соду й трохи лимонної кислоти. Коли вони зреагували, додаємо борошно. Досипаємо по кілька ложок і перемішуємо. І так, поки не заміситься пухке тісто. Додаємо рослинну олію та знову вимішуємо. Перекладаємо тісто на стіл, змащуємо рослинною олією та ділимо на частини. Скочуємо "колобочки". В середині кожного робимо отвір та розтягуємо їх. Смажити пампушки потрібно на великій кількості рослинної олії. В розпеченій олії смажимо з обох боків на великому вогні до готовності. Дістаємо на серветку — щоб увібрала зайвий жир.

Після приготування можна посипати пампушки цукровою пудрою. Також смачно полити їх перед вживанням домашнім згущеним молоком.