М’які пампушки за 10 хвилин: швидка бюджетна смакота на сковороді
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Їх люблять і дорослі, і діти
Проста випічка, така як швидкі рогалики — улюблений і знайомий багатьом спосіб потішити себе та рідних. А для цього рецепту смачних пампушок навіть духовка не знадобиться. Та й готуються вони за лічені хвилини.
Це чудовий спосіб нагодувати родину солодким, ще й дуже швидко. Рецептом поділились на порталі "Прості поради".
Інгредієнти:
- Кефір – 250 мл
- Яйце -1 шт
- Цукор – 4- 5 ст.л.
- Сіль – ⅓ ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Борошно – 300 – 350 г
- Рослинна олія – 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- У миску наливаємо кефір кімнатної температури. Додаємо 4 столові ложки цукру, половину чайної ложки солі, розбиваємо одне яйце і все перемішуємо.
- Додаємо у майбутнє тісто соду й трохи лимонної кислоти. Коли вони зреагували, додаємо борошно. Досипаємо по кілька ложок і перемішуємо. І так, поки не заміситься пухке тісто. Додаємо рослинну олію та знову вимішуємо.
- Перекладаємо тісто на стіл, змащуємо рослинною олією та ділимо на частини. Скочуємо "колобочки". В середині кожного робимо отвір та розтягуємо їх. Смажити пампушки потрібно на великій кількості рослинної олії.
- В розпеченій олії смажимо з обох боків на великому вогні до готовності. Дістаємо на серветку — щоб увібрала зайвий жир.
Після приготування можна посипати пампушки цукровою пудрою. Також смачно полити їх перед вживанням домашнім згущеним молоком.