Никаких магазинных конфет: самые вкусные трюфели можно приготовить дома

Идеальный вариант к чаю

Если хочется чего-нибудь сладкого, совсем не обязательно отправляться в ближайший супермаркет. Дома можно приготовить гораздо более вкусное лакомство, такое как тирольский пирог. Но если рассматриваете варианты более простых порционных сладостей, обратите внимание на этот рецепт трюфельных конфет.

Для них требуются всего несколько простых ингредиентов. Рецептом поделились на Pixelinform.

Ингредиенты:

200 г темного шоколада (содержание какао-бобов – не менее 80%);

1 стакан жирных сливок;

30 г сливочного масла;

какао и сахарная пудра.

Способ приготовления:

Плитки шоколада ломаем на кусочки и перекладываем в миску. Вливаем туда сливки и ставим миску на водяную баню. Периодически помешивая, растапливаем шоколад. Когда масса станет гладкой и глянцевой, добавляем в миску с шоколадно-сливочной массой сливочное масло. На этом этапе к смеси можно добавить чуть-чуть коньяка – этот ингредиент добавляется по желанию. Тщательно все перемешиваем и снимаем миску с бани. Когда масса остынет, формируем из нее конфеты небольшого размера. Для обрушения перемешиваем какао с сахарной пудрой. Колобочки обваливаем в смеси какао и отправляем в холодильник минимум на 12 часов.

Конфеты получаются такими вкусными, что вы больше не соблазнитесь магазинным вариантом лакомства. Кстати мы писали, как готовить дома сгущенку.