Жодних більше магазинних цукерок: найсмачніші трюфелі можна приготувати вдома

Ідеальний варіант до чаю

Якщо хочеться чогось солодкого, зовсім не обов’язково вирушати до найближчого супермаркету. Вдома можна приготувати набагато смачніші ласощі, такі як тирольський пиріг. Але якщо розглядаєте варіанти простіших порційних солодощів, зверніть увагу на цей рецепт трюфельних цукерок.

Для них потрібні всього декілька простих інгредієнтів. Рецептом поділились на Pixelinform.

Інгредієнти:

200 г темного шоколаду (зміст какао-бобів – не менше 80%);

1 склянка жирних вершків;

30 г вершкового масла;

какао та цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Плитки шоколаду ламаємо на шматочки і перекладаємо в миску. Вливаємо туди вершки і ставимо миску на водяну баню. Періодично помішуючи, розтоплюємо шоколад. Коли маса стане гладкою та глянцевою, додаємо в миску з шоколадно-вершковою масою вершкове масло. На цьому етапі до суміші можна додати трохи коньяку – цей інгредієнт додається за бажанням. Ретельно все перемішуємо і знімаємо миску з бані. Коли маса охолоне, формуємо з неї цукерки невеликого розміру. Для обвалювання перемішуємо какао з цукровою пудрою. Колобочки обвалюємо в суміші какао та відправляємо в холодильник мінімум на 12 годин.

Цукерки виходять такими смачними, що ви більше не спокуситесь на магазинний варіант ласощів. До речі ми писали, як готувати вдома згущене молоко.