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Всего 15 минут – и закуска на столе: интересный рецепт вкусного рулета из лаваша

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Все будут в восторге от этой закуски
Все будут в восторге от этой закуски. Фото Сегодня

Просто заверните внутрь консервированную рыбу

Рецепты из лаваша всегда простые и вкусные. Если вы уже пробовали жареный рулет с мясом и овощами, то обратите внимание на целиком закусочный вариант – холодное блюдо с тунцом.

Готовить такой рулет просто, а закуска исчезнет за две минуты. Гости будут от нее в восторге. Лаваш выбирайте тонкий, не для шашлыка. Он должен хорошо держать начинку, но не рваться. Как приготовить закуску, рассказали на портале Главред.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 упаковка
  • Сыр копченый — 100 гр
  • Огурцы — 2 шт
  • Яйца — 1 шт
  • Тунец — 1 банка
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца моем и отвариваем до готовности. Когда остынут – чистим и мелко режем.
  2. Листья лаваша кладем один на другой. Тунец разминаем вилкой и равномерно распределяем по лавашу.
  3. Сыр вкуснее всего использовать копченый. Натираем его на крупной терке и посыпаем лаваш. Сверху выкладываем яйца и мелко порезанную зелень.
  4. Огурцы чистим от кожуры и режем тонкими слайсами. Выкладываем их сверху.
  5. Аккуратно сворачиваем рулет и заматываем в пищевую пленку. Делать это обязательно тщательно и очень плотно. Лучше отправить рулет в таком виде в холодильник – чтобы настоялся.

Рулет нарезаем порционно. Он очень вкусен именно из холодильника, с прохладной сметаной или соусом на ее основе.

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#Рецепт #Рулет #Закуска #Лаваш