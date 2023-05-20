Всего 15 минут – и закуска на столе: интересный рецепт вкусного рулета из лаваша
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Просто заверните внутрь консервированную рыбу
Рецепты из лаваша всегда простые и вкусные. Если вы уже пробовали жареный рулет с мясом и овощами, то обратите внимание на целиком закусочный вариант – холодное блюдо с тунцом.
Готовить такой рулет просто, а закуска исчезнет за две минуты. Гости будут от нее в восторге. Лаваш выбирайте тонкий, не для шашлыка. Он должен хорошо держать начинку, но не рваться. Как приготовить закуску, рассказали на портале Главред.
Ингредиенты:
- Лаваш — 1 упаковка
- Сыр копченый — 100 гр
- Огурцы — 2 шт
- Яйца — 1 шт
- Тунец — 1 банка
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца моем и отвариваем до готовности. Когда остынут – чистим и мелко режем.
- Листья лаваша кладем один на другой. Тунец разминаем вилкой и равномерно распределяем по лавашу.
- Сыр вкуснее всего использовать копченый. Натираем его на крупной терке и посыпаем лаваш. Сверху выкладываем яйца и мелко порезанную зелень.
- Огурцы чистим от кожуры и режем тонкими слайсами. Выкладываем их сверху.
- Аккуратно сворачиваем рулет и заматываем в пищевую пленку. Делать это обязательно тщательно и очень плотно. Лучше отправить рулет в таком виде в холодильник – чтобы настоялся.
Рулет нарезаем порционно. Он очень вкусен именно из холодильника, с прохладной сметаной или соусом на ее основе.