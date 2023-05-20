Всього 15 хвилин — і закуска на столі: цікавий рецепт смачного рулету з лаваша
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Просто загорніть всередину консервовану рибу
Рецепти з лаваша завжди прості і дуже смачні. Якщо ви вже куштували смажений рулет з м'ясом та овочами, то зверніть увагу на цілком закусочний варіант — холодну страву з тунцем.
Готувати такий рулет просто, а закуска зникне за 2 хвилини. Гості будуть від неї захваті. Лаваш вибирайте тонкий, не для шашлику. Він повинен добре тримати начинку, але не рватися. Як приготувати закуску, розповіли на порталі "Главред".
Інгредієнти:
- Лаваш — 1 упаковка
- Сир копчений — 100 гр
- Огірки — 2 шт
- Яйця — 1 шт
- Тунець — 1 банка
- Зелень — за смаком
Спосіб приготування:
- Яйця миємо і відварюємо до готовності. Коли охолонуть — чистимо і дрібно ріжемо.
- Листи лаваша кладемо один на інший. Тунець розминаємо виделкою і рівномірно розподіляємо по лавашу.
- Сир найсмачніше використовувати копчений. Натираємо його на крупній тертці і посипаємо лаваш. Зверху викладаємо яйця і дрібно порізану зелень.
- Огірки чистимо від шкірки і ріжемо тонкими слайсами. Викладаємо їх зверху.
- Акуратно згортаємо рулет і замотуємо в харчову плівку. Робити це обов’язково ретельно та дуже щільно. Найкраще відправити рулет в такому вигляді в холодильник — щоб настоявся.
Рулет нарізаємо порційно. Він дуже смачний саме з холодильника, з прохолодною сметаною або соусом на її основі.