Всього 15 хвилин — і закуска на столі: цікавий рецепт смачного рулету з лаваша

Просто загорніть всередину консервовану рибу

Рецепти з лаваша завжди прості і дуже смачні. Якщо ви вже куштували смажений рулет з м'ясом та овочами, то зверніть увагу на цілком закусочний варіант — холодну страву з тунцем.

Готувати такий рулет просто, а закуска зникне за 2 хвилини. Гості будуть від неї захваті. Лаваш вибирайте тонкий, не для шашлику. Він повинен добре тримати начинку, але не рватися. Як приготувати закуску, розповіли на порталі "Главред".

Інгредієнти:

Лаваш — 1 упаковка

Сир копчений — 100 гр

Огірки — 2 шт

Яйця — 1 шт

Тунець — 1 банка

Зелень — за смаком

Спосіб приготування:

Яйця миємо і відварюємо до готовності. Коли охолонуть — чистимо і дрібно ріжемо. Листи лаваша кладемо один на інший. Тунець розминаємо виделкою і рівномірно розподіляємо по лавашу. Сир найсмачніше використовувати копчений. Натираємо його на крупній тертці і посипаємо лаваш. Зверху викладаємо яйця і дрібно порізану зелень. Огірки чистимо від шкірки і ріжемо тонкими слайсами. Викладаємо їх зверху. Акуратно згортаємо рулет і замотуємо в харчову плівку. Робити це обов’язково ретельно та дуже щільно. Найкраще відправити рулет в такому вигляді в холодильник — щоб настоявся.

Рулет нарізаємо порційно. Він дуже смачний саме з холодильника, з прохолодною сметаною або соусом на її основі.