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Всього 15 хвилин — і закуска на столі: цікавий рецепт смачного рулету з лаваша

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Всі будуть в захваті від цієї закуски
Всі будуть в захваті від цієї закуски. Фото Сегодня

Просто загорніть всередину консервовану рибу

Рецепти з лаваша завжди прості і дуже смачні. Якщо ви вже куштували смажений рулет з м'ясом та овочами, то зверніть увагу на цілком закусочний варіант — холодну страву з тунцем.

Готувати такий рулет просто, а закуска зникне за 2 хвилини. Гості будуть від неї захваті. Лаваш вибирайте тонкий, не для шашлику. Він повинен добре тримати начинку, але не рватися. Як приготувати закуску, розповіли на порталі "Главред".

Інгредієнти:

  • Лаваш — 1 упаковка
  • Сир копчений — 100 гр
  • Огірки — 2 шт
  • Яйця — 1 шт
  • Тунець — 1 банка
  • Зелень — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Яйця миємо і відварюємо до готовності. Коли охолонуть — чистимо і дрібно ріжемо.
  2. Листи лаваша кладемо один на інший. Тунець розминаємо виделкою і рівномірно розподіляємо по лавашу.
  3. Сир найсмачніше використовувати копчений. Натираємо його на крупній тертці і посипаємо лаваш. Зверху викладаємо яйця і дрібно порізану зелень.
  4. Огірки чистимо від шкірки і ріжемо тонкими слайсами. Викладаємо їх зверху.
  5. Акуратно згортаємо рулет і замотуємо в харчову плівку. Робити це обов’язково ретельно та дуже щільно. Найкраще відправити рулет в такому вигляді в холодильник — щоб настоявся.

Рулет нарізаємо порційно. Він дуже смачний саме з холодильника, з прохолодною сметаною або соусом на її основі.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Закуска #Лаваш