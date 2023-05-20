Вкусное блюдо из двух яиц и трех картофелин: начинку можно менять хоть каждый день

Очень бюджетное и вкусное блюдо

Как бы мы ни любили сложные блюда, вроде ароматной лазаньи, но рацион большинства из нас состоит из быстрых элементарных перекусов. Один из таких — вкусные картофельники.

Лучше всего у них то, что начинку можно выбрать любую и менять ее хоть каждый день. И всякий раз у вас будет совсем другой вкус. Как их готовить, рассказали на портале "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

картофель – 3 шт;

яйца – 2 шт;

колбаса – 100 г;

творог – 100 г;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления:

Картофель натираем на грубой терке, солим и оставляем на 5 минут, чтобы выделился сок. Немного отжимаем картофель и сливаем сок. Добавляем яйца, солим и перчим по вкусу. Колбасу (в данном случае) режем соломкой, как и творог. Разогреваем небольшое количество масла и начинаем формировать коржи. Выкладываем картофельную массу в блинчик. Обжариваем на небольшом огне под крышкой с одной стороны, чтобы картофель вскочил, тогда переворачиваем на другую сторону. Когда она обжарится до золотистости, кладем на половину начинку и накрываем другой. Готовим под крышкой еще 5 минут на небольшом огне.

В картофель можно добавить нарезанную зелень и ароматные травы, готовые приправы и т.п. Начинку можно выбрать любую: соленый сыр с зеленью и специями, сыр с обжаренными грибами и т.п.