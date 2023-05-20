Вкусное блюдо из двух яиц и трех картофелин: начинку можно менять хоть каждый день
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Очень бюджетное и вкусное блюдо
Как бы мы ни любили сложные блюда, вроде ароматной лазаньи, но рацион большинства из нас состоит из быстрых элементарных перекусов. Один из таких — вкусные картофельники.
Лучше всего у них то, что начинку можно выбрать любую и менять ее хоть каждый день. И всякий раз у вас будет совсем другой вкус. Как их готовить, рассказали на портале "Копилка рецептов".
Ингредиенты:
картофель – 3 шт;
яйца – 2 шт;
колбаса – 100 г;
творог – 100 г;
соль, перец, специи.
Процесс приготовления:
- Картофель натираем на грубой терке, солим и оставляем на 5 минут, чтобы выделился сок. Немного отжимаем картофель и сливаем сок.
- Добавляем яйца, солим и перчим по вкусу. Колбасу (в данном случае) режем соломкой, как и творог.
- Разогреваем небольшое количество масла и начинаем формировать коржи. Выкладываем картофельную массу в блинчик. Обжариваем на небольшом огне под крышкой с одной стороны, чтобы картофель вскочил, тогда переворачиваем на другую сторону.
- Когда она обжарится до золотистости, кладем на половину начинку и накрываем другой. Готовим под крышкой еще 5 минут на небольшом огне.
В картофель можно добавить нарезанную зелень и ароматные травы, готовые приправы и т.п. Начинку можно выбрать любую: соленый сыр с зеленью и специями, сыр с обжаренными грибами и т.п.