Смачна страва з двох яєць та трьох картоплин: начинку можна змінювати хоч щодня

Дуже бюджетна та смачна страва

Як би ми не любили складні страви, на кшталт ароматної лазаньї, але раціон більшості з нас складається з швидких елементарних перекусів. Одним із таких є смачні картопляники.

Найкраще в них те, що начинку можна обрати будь-яку і змінювати її хоч щодня. І кожен раз у вас буде зовсім інший смак. Як їх готувати, розповіли на порталі "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

картопля – 3 шт;

яйця – 2 шт;

ковбаса – 100 г;

сир – 100 г;

сіль, перець, спеції.

Процес приготування:

Картоплю натираємо на грубій терці, солимо і залишаємо на 5 хвилин, щоб виділився сік. Трохи віджимаємо картоплю і зливаємо сік. Додаємо яйця, солимо і перчимо до смаку. Ковбасу (в даному випадку) ріжемо соломкою, як і сир. Розігріваємо невелику кількість олії і починаємо формувати пиріжки. Викладаємо картопляну масу в млинець. Обсмажуємо на невеликому вогні під кришкою з одного боку, щоб картопля схопилась, тоді перевертаємо на другу сторону. Коли вона обсмажиться до золотистості, кладемо на одну половину начинку і накриваємо другою. Готуємо під кришкою ще хвилин 5 на невеликому вогні.

В картоплю можна додати нарізану зелень і ароматні трави, готові приправи тощо. Начинку можна обрати будь-яку: солоний сир із зеленню і спеціями, плавлений сир з обсмаженими грибами тощо.