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Накормите семью одной капустой: рецепт необычных и сытных драников

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Драники из капусты – идеальный вариант для всей семьи.
Драники из капусты – идеальный вариант для всей семьи.. Фото 1plus1.ua

Немного времени – и шикарное блюдо готово!

Капуста на кухне у украинцев – незаменимый ингредиент для многих блюд. Из нее делают салаты, варят борщи, солят и пекут пирожки. А еще из капусты можно приготовить драники, заменив ею картофель.

Такое блюдо по рецепту "Мета" получится не только витаминным, но и диетическим. Все продукты для приготовления таких драников можно найти в холодильнике. Одна капуста — и вся семья накормлена!

Ингредиенты:

  • средней величины капуста – 1 шт.;
  • луковица – 1;
  • яйца – 2;
  • кефир – 1/2 стакана;
  • мука – 1/2 стакана;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
  • соль и перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Очистите капусту от старых увядших листьев, нарежьте ее на мелко или нашинкуйте. Положите капусту в миску и добавьте соль, перец, смешайте.
  2. Мелко нарежьте лук и добавьте в капусту, перемешайте.
  3. В другой миске разбейте яйца и добавьте кефир, муку и разрыхлитель теста. Смешайте до однородной смеси.
  4. Добавьте эту смесь в капусту и замесите тесто.
  5. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Ложкой выложите капустную смесь на сковороду, формируя небольшие оладьи.
  6. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Повторяйте, добавляя масло при необходимости, пока вся смесь не закончится.

Драники готовы, можете подавать на стол. Лучше всего смакуют со сметаной, зеленью или любимыми соусами.

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