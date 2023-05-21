Накормите семью одной капустой: рецепт необычных и сытных драников
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Немного времени – и шикарное блюдо готово!
Капуста на кухне у украинцев – незаменимый ингредиент для многих блюд. Из нее делают салаты, варят борщи, солят и пекут пирожки. А еще из капусты можно приготовить драники, заменив ею картофель.
Такое блюдо по рецепту "Мета" получится не только витаминным, но и диетическим. Все продукты для приготовления таких драников можно найти в холодильнике. Одна капуста — и вся семья накормлена!
Ингредиенты:
- средней величины капуста – 1 шт.;
- луковица – 1;
- яйца – 2;
- кефир – 1/2 стакана;
- мука – 1/2 стакана;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Очистите капусту от старых увядших листьев, нарежьте ее на мелко или нашинкуйте. Положите капусту в миску и добавьте соль, перец, смешайте.
- Мелко нарежьте лук и добавьте в капусту, перемешайте.
- В другой миске разбейте яйца и добавьте кефир, муку и разрыхлитель теста. Смешайте до однородной смеси.
- Добавьте эту смесь в капусту и замесите тесто.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Ложкой выложите капустную смесь на сковороду, формируя небольшие оладьи.
- Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Повторяйте, добавляя масло при необходимости, пока вся смесь не закончится.
Драники готовы, можете подавать на стол. Лучше всего смакуют со сметаной, зеленью или любимыми соусами.