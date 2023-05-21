Накормите семью одной капустой: рецепт необычных и сытных драников

Немного времени – и шикарное блюдо готово!

Капуста на кухне у украинцев – незаменимый ингредиент для многих блюд. Из нее делают салаты, варят борщи, солят и пекут пирожки. А еще из капусты можно приготовить драники, заменив ею картофель.

Такое блюдо по рецепту "Мета" получится не только витаминным, но и диетическим. Все продукты для приготовления таких драников можно найти в холодильнике. Одна капуста — и вся семья накормлена!

Ингредиенты:

средней величины капуста – 1 шт.;

луковица – 1;

яйца – 2;

кефир – 1/2 стакана;

мука – 1/2 стакана;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Очистите капусту от старых увядших листьев, нарежьте ее на мелко или нашинкуйте. Положите капусту в миску и добавьте соль, перец, смешайте. Мелко нарежьте лук и добавьте в капусту, перемешайте. В другой миске разбейте яйца и добавьте кефир, муку и разрыхлитель теста. Смешайте до однородной смеси. Добавьте эту смесь в капусту и замесите тесто. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Ложкой выложите капустную смесь на сковороду, формируя небольшие оладьи. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Повторяйте, добавляя масло при необходимости, пока вся смесь не закончится.

Драники готовы, можете подавать на стол. Лучше всего смакуют со сметаной, зеленью или любимыми соусами.