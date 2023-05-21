Нагодуйте сім'ю однією капустою: рецепт незвичайних і ситних дерунів

Трохи часу — і шикарна страва готова!

Капуста на кухні в українців незамінний інгредієнт для багатьох страв. З неї роблять салати, варять борщі, солять та печуть пиріжки. А ще з капусти можна приготувати деруни, замінивши нею картоплю.

Така страва за рецептом "Мета" вийде не лише вітамінною, а й дієтичною. Всі продукти для приготування таких дерунів можна знайти в холодильнику. Одна капустина — і вся родина нагодована!

Інгредієнти:

середньої величини капуста – 1 шт.;

цибулина – 1;

яйця – 2;

кефір – 1/2 склянки;

борошно – 1/2 склянки;

розпушувач тіста – 1 ч. л.;

сіль та перець на смак;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Очистьте капусту від старих зів'ялих листків, наріжте її на дрібно, або нашаткуйте. Покладіть капусту у миску та додайте сіль, перець, змішайте. Дрібно наріжте цибулю та додайте до капусти, перемішайте. В іншій мисці розбийте яйця та додайте кефір, борошно й розпушувач тіста. Змішайте до однорідної консистенції. Додайте цю суміш до капусти та змішайте тісто. Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи рослинної олії. Ложкою викладіть капустяну суміш на сковороду, формуючи невеликі оладки. Смажте до золотистого кольору з обох сторін. Повторюйте, додаючи олію за необхідності, доки вся суміш не закінчиться.

Деруни готові, можете подавати на стіл. Найкраще смакують зі сметаною, зеленню або улюбленими соусами.