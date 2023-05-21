Нагодуйте сім'ю однією капустою: рецепт незвичайних і ситних дерунів
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Трохи часу — і шикарна страва готова!
Капуста на кухні в українців незамінний інгредієнт для багатьох страв. З неї роблять салати, варять борщі, солять та печуть пиріжки. А ще з капусти можна приготувати деруни, замінивши нею картоплю.
Така страва за рецептом "Мета" вийде не лише вітамінною, а й дієтичною. Всі продукти для приготування таких дерунів можна знайти в холодильнику. Одна капустина — і вся родина нагодована!
Інгредієнти:
- середньої величини капуста – 1 шт.;
- цибулина – 1;
- яйця – 2;
- кефір – 1/2 склянки;
- борошно – 1/2 склянки;
- розпушувач тіста – 1 ч. л.;
- сіль та перець на смак;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Очистьте капусту від старих зів'ялих листків, наріжте її на дрібно, або нашаткуйте. Покладіть капусту у миску та додайте сіль, перець, змішайте.
- Дрібно наріжте цибулю та додайте до капусти, перемішайте.
- В іншій мисці розбийте яйця та додайте кефір, борошно й розпушувач тіста. Змішайте до однорідної консистенції.
- Додайте цю суміш до капусти та змішайте тісто.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи рослинної олії. Ложкою викладіть капустяну суміш на сковороду, формуючи невеликі оладки.
- Смажте до золотистого кольору з обох сторін. Повторюйте, додаючи олію за необхідності, доки вся суміш не закінчиться.
Деруни готові, можете подавати на стіл. Найкраще смакують зі сметаною, зеленню або улюбленими соусами.