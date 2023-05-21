Любимый рецепт пирога по-французски: как приготовить клафути с клубникой

"Элегантная" бабушкина выпечка с клубникой — лучшая среди десертов

Сегодня приготовим любимый бабушкин десерт во французском варианте — клафути. Сезонные ягоды, запеченные в насыщенном заварном креме, станут идеальным десертом. Им можно развлечь гостей или побаловать себя на завтрак.

Легкий десерт по рецепту Shuba прост в приготовлении, но его вкус вы запомните надолго. Вообще блюдо по классическому рецепту готовится из черешни, но мы немного похулиганим и заменим ягоду на клубнику.

Как приготовить клафути с клубникой

Ингредиенты на 4 порции:

клубника — 400 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 120 г;

сахар ванильный — 10 г;

крахмал — 40 г;

сок лимона — 30 мл;

сметана — 200 г;

молоко — 200 мл;

разрыхлитель — 12 г;

масло подсолнечное — 20 мл;

пудра сахарная — 20 г;

мука пшеничная — 60 г.

Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахаром, добавьте ванильный сахар, крахмал, муку и разрыхлитель. Взбивайте дальше, постепенно вливая молоко и сметану. Масса должна стать однородной и пышной. Помытую и почищенную клубнику разрежьте пополам, сбрызните соком лимона. Форму смажьте маслом и выложите клубнику равномерным слоем (несколько ягод оставьте для украшения). Залейте ягоды в форме молочной массой, сверху выложите оставшиеся ягоды. Выпекайте 30 минут при температуре 180 °C. Готовый клафути посыпьте сахарной пудрой.

Чтобы выпечка долго не черствела, достаточно добавить один ингредиент. Так вы сможете наслаждаться клафути долгое время.