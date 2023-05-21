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Любимый рецепт пирога по-французски: как приготовить клафути с клубникой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
В клубничный клафути влюбится любой
В клубничный клафути влюбится любой. Фото shuba.life

"Элегантная" бабушкина выпечка с клубникой — лучшая среди десертов

Сегодня приготовим любимый бабушкин десерт во французском варианте — клафути. Сезонные ягоды, запеченные в насыщенном заварном креме, станут идеальным десертом. Им можно развлечь гостей или побаловать себя на завтрак.

Легкий десерт по рецепту Shuba прост в приготовлении, но его вкус вы запомните надолго. Вообще блюдо по классическому рецепту готовится из черешни, но мы немного похулиганим и заменим ягоду на клубнику.

Как приготовить клафути с клубникой

Ингредиенты на 4 порции:

  • клубника — 400 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • крахмал — 40 г;
  • сок лимона — 30 мл;
  • сметана — 200 г;
  • молоко — 200 мл;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • масло подсолнечное — 20 мл;
  • пудра сахарная — 20 г;
  • мука пшеничная — 60 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром, добавьте ванильный сахар, крахмал, муку и разрыхлитель. Взбивайте дальше, постепенно вливая молоко и сметану. Масса должна стать однородной и пышной.
  2. Помытую и почищенную клубнику разрежьте пополам, сбрызните соком лимона. Форму смажьте маслом и выложите клубнику равномерным слоем (несколько ягод оставьте для украшения). Залейте ягоды в форме молочной массой, сверху выложите оставшиеся ягоды.
  3. Выпекайте 30 минут при температуре 180 °C. Готовый клафути посыпьте сахарной пудрой.

Чтобы выпечка долго не черствела, достаточно добавить один ингредиент. Так вы сможете наслаждаться клафути долгое время.

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