Любимый рецепт пирога по-французски: как приготовить клафути с клубникой
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"Элегантная" бабушкина выпечка с клубникой — лучшая среди десертов
Сегодня приготовим любимый бабушкин десерт во французском варианте — клафути. Сезонные ягоды, запеченные в насыщенном заварном креме, станут идеальным десертом. Им можно развлечь гостей или побаловать себя на завтрак.
Легкий десерт по рецепту Shuba прост в приготовлении, но его вкус вы запомните надолго. Вообще блюдо по классическому рецепту готовится из черешни, но мы немного похулиганим и заменим ягоду на клубнику.
Как приготовить клафути с клубникой
Ингредиенты на 4 порции:
- клубника — 400 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 120 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- крахмал — 40 г;
- сок лимона — 30 мл;
- сметана — 200 г;
- молоко — 200 мл;
- разрыхлитель — 12 г;
- масло подсолнечное — 20 мл;
- пудра сахарная — 20 г;
- мука пшеничная — 60 г.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром, добавьте ванильный сахар, крахмал, муку и разрыхлитель. Взбивайте дальше, постепенно вливая молоко и сметану. Масса должна стать однородной и пышной.
- Помытую и почищенную клубнику разрежьте пополам, сбрызните соком лимона. Форму смажьте маслом и выложите клубнику равномерным слоем (несколько ягод оставьте для украшения). Залейте ягоды в форме молочной массой, сверху выложите оставшиеся ягоды.
- Выпекайте 30 минут при температуре 180 °C. Готовый клафути посыпьте сахарной пудрой.
Чтобы выпечка долго не черствела, достаточно добавить один ингредиент. Так вы сможете наслаждаться клафути долгое время.