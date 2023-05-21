Для полноценного обеда "на ходу": рецепт сочного лаваша с курицей
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Быстро готовится, а съедается еще быстрее
У современных людей слишком мало свободного времени, чтобы еще и львиную долю его уделять приготовлению пищи. На помощь приходят полуфабрикаты, как вкусные котлеты, которых можно сразу приготовить много и заморозить. Или супербыстрые рецепты. Один из них — ролл из лаваша, многие известный под кодовым названием "шаурма".
Для его приготовления понадобится не больше 10 минут. Зато он вполне может заменить сбалансированный обед — там и мясо, и соус, и овощи. Даже есть удобно. На портале theLime поделились простым рецептом.
Ингредиенты:
- лаваш (2 шт.)
- куриное филе (1 шт.)
- молодая капуста
- огурец
- болгарский перец
- корейская морковь
- твердый сыр (несколько ломтиков)
- Ингредиенты для соуса:
- сметана (3-4 ст. л.)
- вяленые томаты (4-5 шт.)
- сухой чеснок (1/2 ч. л.)
- паприка (1/2 ч. л.)
- итальянские травы (1/2 ч. л.)
- соль (1/3 ч. л.)
Способ приготовления:
- Предварительно отварное или запеченное куриное филе нарезаем средними кусочками.
- Молодую капусту промываем в проточной воде, снимаем несколько верхних листиков. Режем ножом.
- Моем болгарский перец. Удаляем семенную коробку, нарезаем тонкими ломтиками.
- Для соуса соединяем все ингредиенты. Можно сбить блендером – будет еще вкуснее.
- Выкладываем на лаваш овощи, поливаем соусом. Кладем кусочки куриного филе, добавляем еще соус, сверху сыр. Лаваш заворачиваем и на сухой сковороде обжариваем с обеих сторон.
Это очень вкусный обед или перекус – зависит от размера вашего лаваша. Заварите к нему имбирный чай — и можно идти дальше к своим свершениям.