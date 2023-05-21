Укр

Для полноценного обеда "на ходу": рецепт сочного лаваша с курицей

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Невероятная вкусняшка за считанные минуты
Невероятная вкусняшка за считанные минуты. Фото 1000.menu

Быстро готовится, а съедается еще быстрее

У современных людей слишком мало свободного времени, чтобы еще и львиную долю его уделять приготовлению пищи. На помощь приходят полуфабрикаты, как вкусные котлеты, которых можно сразу приготовить много и заморозить. Или супербыстрые рецепты. Один из них — ролл из лаваша, многие известный под кодовым названием "шаурма".

Для его приготовления понадобится не больше 10 минут. Зато он вполне может заменить сбалансированный обед — там и мясо, и соус, и овощи. Даже есть удобно. На портале theLime поделились простым рецептом.

Ингредиенты:

  • лаваш (2 шт.)
  • куриное филе (1 шт.)
  • молодая капуста
  • огурец
  • болгарский перец
  • корейская морковь
  • твердый сыр (несколько ломтиков)
  • Ингредиенты для соуса:
  • сметана (3-4 ст. л.)
  • вяленые томаты (4-5 шт.)
  • сухой чеснок (1/2 ч. л.)
  • паприка (1/2 ч. л.)
  • итальянские травы (1/2 ч. л.)
  • соль (1/3 ч. л.)

Способ приготовления:

  1. Предварительно отварное или запеченное куриное филе нарезаем средними кусочками.
  2. Молодую капусту промываем в проточной воде, снимаем несколько верхних листиков. Режем ножом.
  3. Моем болгарский перец. Удаляем семенную коробку, нарезаем тонкими ломтиками.
  4. Для соуса соединяем все ингредиенты. Можно сбить блендером – будет еще вкуснее.
  5. Выкладываем на лаваш овощи, поливаем соусом. Кладем кусочки куриного филе, добавляем еще соус, сверху сыр. Лаваш заворачиваем и на сухой сковороде обжариваем с обеих сторон.

Это очень вкусный обед или перекус – зависит от размера вашего лаваша. Заварите к нему имбирный чай — и можно идти дальше к своим свершениям.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Шаурма #Обед