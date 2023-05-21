Для полноценного обеда "на ходу": рецепт сочного лаваша с курицей

Быстро готовится, а съедается еще быстрее

У современных людей слишком мало свободного времени, чтобы еще и львиную долю его уделять приготовлению пищи. На помощь приходят полуфабрикаты, как вкусные котлеты, которых можно сразу приготовить много и заморозить. Или супербыстрые рецепты. Один из них — ролл из лаваша, многие известный под кодовым названием "шаурма".

Для его приготовления понадобится не больше 10 минут. Зато он вполне может заменить сбалансированный обед — там и мясо, и соус, и овощи. Даже есть удобно. На портале theLime поделились простым рецептом.

Ингредиенты:

лаваш (2 шт.)

куриное филе (1 шт.)

молодая капуста

огурец

болгарский перец

корейская морковь

твердый сыр (несколько ломтиков)

Ингредиенты для соуса:

сметана (3-4 ст. л.)

вяленые томаты (4-5 шт.)

сухой чеснок (1/2 ч. л.)

паприка (1/2 ч. л.)

итальянские травы (1/2 ч. л.)

соль (1/3 ч. л.)

Способ приготовления:

Предварительно отварное или запеченное куриное филе нарезаем средними кусочками. Молодую капусту промываем в проточной воде, снимаем несколько верхних листиков. Режем ножом. Моем болгарский перец. Удаляем семенную коробку, нарезаем тонкими ломтиками. Для соуса соединяем все ингредиенты. Можно сбить блендером – будет еще вкуснее. Выкладываем на лаваш овощи, поливаем соусом. Кладем кусочки куриного филе, добавляем еще соус, сверху сыр. Лаваш заворачиваем и на сухой сковороде обжариваем с обеих сторон.

Это очень вкусный обед или перекус – зависит от размера вашего лаваша. Заварите к нему имбирный чай — и можно идти дальше к своим свершениям.