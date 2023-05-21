Для повноцінного обіду "на ходу": рецепт соковитого лаваша з куркою
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Швидко готується, а з’їдається ще швидше
У сучасних людей надто мало вільного часу, щоб ще й левову частку його приділяти приготуванню їжі. На поміч приходять напівфабрикати, як то смачні котлети, яких можна одразу приготувати багато і заморозити. Або ж супершвидкі рецепти. Один із них — рол із лаваша, багато де відомий під кодовою назвою "шаурма".
Для його приготування знадобиться не більше 10 хвилин. Зате він може цілком замінити збалансований обід — там і м’ясо, і соус, і овочі. Навіть їсти зручно. На порталі theLime поділились простим рецептом.
Інгредієнти:
- лаваш (2 шт.)
- куряче філе (1 шт.)
- молода капуста
- огірок
- болгарський перець
- корейська морква
- твердий сир (кілька скибочок)
- Інгредієнти для соусу:
- сметана (3-4 ст. л.)
- в'ялені томати (4-5 шт.)
- сухий часник (1/2 ч. л.)
- паприка (1/2 ч. л.)
- італійські трави (1/2 ч. л.)
- сіль (1/3 ч. л.)
Спосіб приготування:
- Заздалегідь відварене або запечене куряче філе нарізаємо середніми шматочками.
- Молоду капусту промиваємо у проточній воді, знімаємо кілька верхніх листочків. Шинкуємо ножем.
- Миємо болгарський перець. Видаляємо насіннєву коробку, нарізаємо тонкими скибочками.
- Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти. Можна збити блендером — буде ще смачніше.
- Викладаємо на лаваш овочі, поливаємо соусом. Кладемо шматочки курячого філе, додаємо ще соус, зверху сир. Лаваш загортаємо та на сухій сковороді обсмажуємо з обох боків.
Це дуже смачний обід або перекус — залежить від розміру вашого лаваша. Заваріть до нього імбирного чаю — і можна йти далі до своїх звершень.