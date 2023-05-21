Для повноцінного обіду "на ходу": рецепт соковитого лаваша з куркою

Швидко готується, а з’їдається ще швидше

У сучасних людей надто мало вільного часу, щоб ще й левову частку його приділяти приготуванню їжі. На поміч приходять напівфабрикати, як то смачні котлети, яких можна одразу приготувати багато і заморозити. Або ж супершвидкі рецепти. Один із них — рол із лаваша, багато де відомий під кодовою назвою "шаурма".

Для його приготування знадобиться не більше 10 хвилин. Зате він може цілком замінити збалансований обід — там і м’ясо, і соус, і овочі. Навіть їсти зручно. На порталі theLime поділились простим рецептом.

Інгредієнти:

лаваш (2 шт.)

куряче філе (1 шт.)

молода капуста

огірок

болгарський перець

корейська морква

твердий сир (кілька скибочок)

Інгредієнти для соусу:

сметана (3-4 ст. л.)

в'ялені томати (4-5 шт.)

сухий часник (1/2 ч. л.)

паприка (1/2 ч. л.)

італійські трави (1/2 ч. л.)

сіль (1/3 ч. л.)

Спосіб приготування:

Заздалегідь відварене або запечене куряче філе нарізаємо середніми шматочками. Молоду капусту промиваємо у проточній воді, знімаємо кілька верхніх листочків. Шинкуємо ножем. Миємо болгарський перець. Видаляємо насіннєву коробку, нарізаємо тонкими скибочками. Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти. Можна збити блендером — буде ще смачніше. Викладаємо на лаваш овочі, поливаємо соусом. Кладемо шматочки курячого філе, додаємо ще соус, зверху сир. Лаваш загортаємо та на сухій сковороді обсмажуємо з обох боків.

Це дуже смачний обід або перекус — залежить від розміру вашого лаваша. Заваріть до нього імбирного чаю — і можна йти далі до своїх звершень.