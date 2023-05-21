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Для повноцінного обіду "на ходу": рецепт соковитого лаваша з куркою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Неймовірна смакота за лічені хвилини
Неймовірна смакота за лічені хвилини. Фото 1000.menu

Швидко готується, а з’їдається ще швидше

У сучасних людей надто мало вільного часу, щоб ще й левову частку його приділяти приготуванню їжі. На поміч приходять напівфабрикати, як то смачні котлети, яких можна одразу приготувати багато і заморозити. Або ж супершвидкі рецепти. Один із них — рол із лаваша, багато де відомий під кодовою назвою "шаурма".

Для його приготування знадобиться не більше 10 хвилин. Зате він може цілком замінити збалансований обід — там і м’ясо, і соус, і овочі. Навіть їсти зручно. На порталі theLime поділились простим рецептом.

Інгредієнти:

  • лаваш (2 шт.)
  • куряче філе (1 шт.)
  • молода капуста
  • огірок
  • болгарський перець
  • корейська морква
  • твердий сир (кілька скибочок)
  • Інгредієнти для соусу:
  • сметана (3-4 ст. л.)
  • в'ялені томати (4-5 шт.)
  • сухий часник (1/2 ч. л.)
  • паприка (1/2 ч. л.)
  • італійські трави (1/2 ч. л.)
  • сіль (1/3 ч. л.)

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь відварене або запечене куряче філе нарізаємо середніми шматочками.
  2. Молоду капусту промиваємо у проточній воді, знімаємо кілька верхніх листочків. Шинкуємо ножем.
  3. Миємо болгарський перець. Видаляємо насіннєву коробку, нарізаємо тонкими скибочками.
  4. Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти. Можна збити блендером — буде ще смачніше.
  5. Викладаємо на лаваш овочі, поливаємо соусом. Кладемо шматочки курячого філе, додаємо ще соус, зверху сир. Лаваш загортаємо та на сухій сковороді обсмажуємо з обох боків.

Це дуже смачний обід або перекус — залежить від розміру вашого лаваша. Заваріть до нього імбирного чаю — і можна йти далі до своїх звершень.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Шаурма #Обід