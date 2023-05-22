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Вкус детства: бюджетный рецепт печенья на молоке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Печенье на молоке понравится всем
Печенье на молоке понравится всем. Фото petropavlivka.city

Готовится просто из того, что есть в холодильнике

Домашнее печенье – это самая простая выпечка и настоящий плацдарм для экспериментов. Если вы любите выпечку, этот рецепт — это именно то, что вам нужно.

Рецепт от Uaportal подойдет для того случая, когда вы не хотите тратить много времени на выпечку. Это печенье делается очень быстро и экономит ваш бюджет, ведь для его приготовления требуется минимум продуктов. Такая выпечка точно понравится вашей семье и друзьям.

Как приготовить печенье на молоке

Ингредиенты:

  • 100 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 100 мл масла;
  • 100 г сахара;
  • 450 г муки;
  • 0,5 ч. л лимонной цедры;
  • 10 г разрыхлителя;
  • сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте сахар и растительное масло. Добавьте молоко, цедру лимона, посеянную муку и разрыхлитель.
  2. Замесите тесто и разделите его на две части.
  3. Посыпьте стол мукой и сформуйте из каждой части теста колбаску.
  4. Порежьте колбаску на сантиметровые шайбы.
  5. Противень застелите пергаментом, духовку разогрейте до 180 градусов.
  6. Отправьте печенье в духовой шкаф на 15 минут. Перед подачей на стол выпечку посыпьте сахарной пудрой.

А чтобы выпечка не черствела, можно добавить один ингредиент. Тогда ваше любимое печенье будет сохраняться дольше.

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