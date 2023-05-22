Вкус детства: бюджетный рецепт печенья на молоке

Готовится просто из того, что есть в холодильнике

Домашнее печенье – это самая простая выпечка и настоящий плацдарм для экспериментов. Если вы любите выпечку, этот рецепт — это именно то, что вам нужно.

Рецепт от Uaportal подойдет для того случая, когда вы не хотите тратить много времени на выпечку. Это печенье делается очень быстро и экономит ваш бюджет, ведь для его приготовления требуется минимум продуктов. Такая выпечка точно понравится вашей семье и друзьям.

Как приготовить печенье на молоке

Ингредиенты:

100 мл молока;

1 яйцо;

100 мл масла;

100 г сахара;

450 г муки;

0,5 ч. л лимонной цедры;

10 г разрыхлителя;

сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления:

В миске смешайте сахар и растительное масло. Добавьте молоко, цедру лимона, посеянную муку и разрыхлитель. Замесите тесто и разделите его на две части. Посыпьте стол мукой и сформуйте из каждой части теста колбаску. Порежьте колбаску на сантиметровые шайбы. Противень застелите пергаментом, духовку разогрейте до 180 градусов. Отправьте печенье в духовой шкаф на 15 минут. Перед подачей на стол выпечку посыпьте сахарной пудрой.

А чтобы выпечка не черствела, можно добавить один ингредиент. Тогда ваше любимое печенье будет сохраняться дольше.