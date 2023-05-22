Вкус детства: бюджетный рецепт печенья на молоке
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Готовится просто из того, что есть в холодильнике
Домашнее печенье – это самая простая выпечка и настоящий плацдарм для экспериментов. Если вы любите выпечку, этот рецепт — это именно то, что вам нужно.
Рецепт от Uaportal подойдет для того случая, когда вы не хотите тратить много времени на выпечку. Это печенье делается очень быстро и экономит ваш бюджет, ведь для его приготовления требуется минимум продуктов. Такая выпечка точно понравится вашей семье и друзьям.
Как приготовить печенье на молоке
Ингредиенты:
- 100 мл молока;
- 1 яйцо;
- 100 мл масла;
- 100 г сахара;
- 450 г муки;
- 0,5 ч. л лимонной цедры;
- 10 г разрыхлителя;
- сахарная пудра для посыпки.
Способ приготовления:
- В миске смешайте сахар и растительное масло. Добавьте молоко, цедру лимона, посеянную муку и разрыхлитель.
- Замесите тесто и разделите его на две части.
- Посыпьте стол мукой и сформуйте из каждой части теста колбаску.
- Порежьте колбаску на сантиметровые шайбы.
- Противень застелите пергаментом, духовку разогрейте до 180 градусов.
- Отправьте печенье в духовой шкаф на 15 минут. Перед подачей на стол выпечку посыпьте сахарной пудрой.
А чтобы выпечка не черствела, можно добавить один ингредиент. Тогда ваше любимое печенье будет сохраняться дольше.