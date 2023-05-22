Смак дитинства: бюджетний рецепт печива на молоці

Готується просто з того, що є у холодильнику

Домашнє печиво – це найпростіша випічка та справжній плацдарм для експериментів. Якщо ви любите випічку, цей рецепт це саме те, що вам потрібно.

Рецепт Uaportal підійде для того випадку, коли ви не хочете витрачати багато часу на випічку. Це печиво робиться дуже швидко і заощаджує ваш бюджет, адже для його приготування потрібно мінімум продуктів. Така випічка точно сподобається вашій родині та друзям.

Як приготувати печиво на молоці.

Інгредієнти:

100 мл молока;

1 яйце;

100 мл олії;

100 г цукру;

450 г борошна;

0,5 ч. л лимонної цедри;

10 г розпушувача;

цукрова пудра для посипання.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте цукор та олію. Додайте молоко, цедру лимона, посіяне борошно та розпушувач. Замісіть тісто та розділіть його на дві частини. Посипте стіл борошном і сформуйте з кожної частини тесту ковбаску. Поріжте ковбаску на сантиметрові шайби. Деко застелите пергаментом, духовку розігрійте до 180 градусів. Відправте печиво в духовку на 15 хвилин. Перед подачею на стіл випічку посипте цукровою пудрою.

А щоб випічка не черствіла, можна додати один інгредієнт. Тоді ваше улюблене печиво зберігатиметься довше.