Такой гарнир полюбят даже дети: бюджетный рецепт кисло-сладких баклажанов

Близкие оближут тарелку!

Кисло-сладкие баклажаны, обжаренные на сковороде, — вкусный овощной гарнир. Блюдо просто создано, чтобы наслаждаться им сполна.

Shuba предлагает невероятно простой рецепт. Вам нужно обжарить баклажаны на сковороде, сварить на медленном огне с подслащенным уксусом, а затем оставить на несколько часов в холодильнике с листьями мяты, которая придает блюду нотки свежести. Поэтому берем продукты и готовим!

Как приготовить кисло-сладкие баклажаны

Ингредиенты на 5 порций:

баклажан - 3 шт.;

чеснок, зубчики - 2 шт.;

белый винный уксус - 125 мл;

сахар - 2 ст. л.;

мята - 5 г;

масло оливковое Extra Virgin - 100 мл;

соль - по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, обсушите и отрежьте кончики. Нарежьте овощи большими кусками. Очистите зубчики чеснока и обжарьте целиком в большом количестве масла. Добавьте баклажаны, посолите. Готовьте их на среднем огне (примерно 10 минут), помешивая, пока они чуть-чуть не подрумянятся, но будут мягкими. Растворите сахар в уксусе, хорошо перемешайте и когда баклажаны поджарятся, вылейте смесь. Дайте ей испариться, помешивая, и доведите до готовности в течение 8-10 минут. Снимите с огня, положите баклажаны в миску и дайте им остыть. Когда они полностью охладятся, добавьте измельченные листья мяты, перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь. Подавайте кисло-сладкие баклажаны холодными или комнатной температуры.

Жареные кисло-сладкие баклажаны просто созданы для мясных или рыбных блюд. Можно их сочетать с мясными или сырными ассорти, чтобы разнообразить закуску.