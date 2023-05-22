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Такой гарнир полюбят даже дети: бюджетный рецепт кисло-сладких баклажанов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Кисло-сладкие баклажаны - отличный гарнир к мясному или рыбному блюду
Кисло-сладкие баклажаны - отличный гарнир к мясному или рыбному блюду. Фото shuba.life

Близкие оближут тарелку!

Кисло-сладкие баклажаны, обжаренные на сковороде, — вкусный овощной гарнир. Блюдо просто создано, чтобы наслаждаться им сполна. 

Shuba предлагает невероятно простой рецепт. Вам нужно обжарить баклажаны на сковороде, сварить на медленном огне с подслащенным уксусом, а затем оставить на несколько часов в холодильнике с листьями мяты, которая придает блюду нотки свежести. Поэтому берем продукты и готовим!

Как приготовить кисло-сладкие баклажаны

Ингредиенты на 5 порций: 

  • баклажан - 3 шт.;
  • чеснок, зубчики - 2 шт.;
  • белый винный уксус - 125 мл;
  • сахар - 2 ст. л.;
  • мята - 5 г;
  • масло оливковое Extra Virgin - 100 мл;
  • соль - по вкусу.

Способ приготовления: 

  1. Баклажаны помойте, обсушите и отрежьте кончики. Нарежьте овощи большими кусками.
  2. Очистите зубчики чеснока и обжарьте целиком в большом количестве масла. Добавьте баклажаны, посолите. Готовьте их на среднем огне (примерно 10 минут), помешивая, пока они чуть-чуть не подрумянятся, но будут мягкими.
  3. Растворите сахар в уксусе, хорошо перемешайте и когда баклажаны поджарятся, вылейте смесь. Дайте ей испариться, помешивая, и доведите до готовности в течение 8-10 минут.
  4. Снимите с огня, положите баклажаны в миску и дайте им остыть. Когда они полностью охладятся, добавьте измельченные листья мяты, перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь. Подавайте кисло-сладкие баклажаны холодными или комнатной температуры.

Жареные кисло-сладкие баклажаны просто созданы для мясных или рыбных блюд. Можно их сочетать с мясными или сырными ассорти, чтобы разнообразить закуску.

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