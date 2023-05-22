Такий гарнір полюблять навіть діти: бюджетний рецепт кисло-солодких баклажанів

Близькі оближуть тарілку!

Кисло-солодкі баклажани, обсмажені на сковороді, – смачний овочевий гарнір. Страва просто створена, щоб насолоджуватися ним сповна.

Shuba пропонує неймовірно простий рецепт. Вам потрібно обсмажити баклажани на сковороді, зварити на повільному вогні з підсолодженим оцтом, а потім залишити на кілька годин у холодильнику з листям м’яти, яка надає страві нотки свіжості. Тому беремо продукти та готуємо!

Як приготувати кисло-солодкі баклажани

Інгредієнти на 5 порцій:

баклажан – 3 шт.;

часник, зубчики – 2 шт.;

білий винний оцет – 125 мл;

цукор – 2 ст. л.;

м’ята – 5 г;

олія оливкова Extra Virgin — 100 мл;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, обсушіть та відріжте кінчики. Наріжте овочі великими шматками. Очистьте зубчики часнику та обсмажте цілком у великій кількості олії. Додати баклажани, посолити. Готуйте їх на середньому вогні (приблизно 10 хвилин), помішуючи, поки вони трохи не підрум’яняться, але будуть м’якими. Розчиніть цукор в оцті, добре перемішайте і коли баклажани підсмажаться, вилийте суміш. Дайте їй випаруватись, помішуючи, і доведіть до готовності протягом 8-10 хвилин. Зніміть з вогню, покладіть баклажани в миску і дайте охолонути. Коли вони повністю охолонуть, додайте подрібнене листя м’яти, перемішайте і залиште в холодильнику на кілька годин, а краще на ніч. Подавайте кисло-солодкі баклажани холодною або кімнатною температурою.

Смажені кисло-солодкі баклажани просто створені для м’ясних чи рибних страв. Можна їх поєднувати з м’ясними або сирними асорті, щоб урізноманітнити закуску.