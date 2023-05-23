Просто смешайте картофель и яйца - и получите необычный омлет: рецепт быстрого завтрака

Бюджетно, сытно и быстро!

Завтрак должен быть сытным и вкусным. Одно из самых любимых блюд утром — это омлет. Простой в приготовлении, яичница отлично утоляет голод.

Картофельный омлет от "Файних рецептів" — легкое и простое блюдо, не требующее особого труда в приготовлении. Все, что вам пригодится для этого блюда, есть в холодильнике. Просыпайтесь с удовольствием вместе с таким блюдом.

Как приготовить картофельный омлет

Ингредиенты:

350 г картофеля;

3 яйца;

30 мл растительного масла;

12 г зеленого лука;

соль, перец, приправа к картофелю – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Очистите картофель и натрите его на большой терке. Из молодого картофеля необходимо выжать сок. На сковороде с растительным маслом обжарьте картофель на среднем огне в течении 4-5 минут. Мелко нарежьте зеленый лук. В отдельном сосуде взбейте 3 яйца и добавьте туда лук. Перемешайте, посолите, поперчите и добавьте приправу в картофель. Яйца с луком нужно взбить до образования однородной смеси. Вылейте эту смесь в картофель, расправьте лопаткой при необходимости. Накройте сковороду крышкой и готовьте омлет на среднем огне в течение 4 минут. Затем переверните его на другую сторону, увеличьте огонь и обжаривайте еще 1 минуту. Готовый картофельный омлет выкладывайте на тарелку картофельной стороной вниз.

Омлет можно приготовить не только с картофелем. Ранее "Телеграф" рассказывал о самых необычных добавках в яичницу.