Просто смешайте картофель и яйца - и получите необычный омлет: рецепт быстрого завтрака
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Бюджетно, сытно и быстро!
Завтрак должен быть сытным и вкусным. Одно из самых любимых блюд утром — это омлет. Простой в приготовлении, яичница отлично утоляет голод.
Картофельный омлет от "Файних рецептів" — легкое и простое блюдо, не требующее особого труда в приготовлении. Все, что вам пригодится для этого блюда, есть в холодильнике. Просыпайтесь с удовольствием вместе с таким блюдом.
Как приготовить картофельный омлет
Ингредиенты:
- 350 г картофеля;
- 3 яйца;
- 30 мл растительного масла;
- 12 г зеленого лука;
- соль, перец, приправа к картофелю – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите картофель и натрите его на большой терке. Из молодого картофеля необходимо выжать сок.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте картофель на среднем огне в течении 4-5 минут.
- Мелко нарежьте зеленый лук.
- В отдельном сосуде взбейте 3 яйца и добавьте туда лук. Перемешайте, посолите, поперчите и добавьте приправу в картофель.
- Яйца с луком нужно взбить до образования однородной смеси. Вылейте эту смесь в картофель, расправьте лопаткой при необходимости.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте омлет на среднем огне в течение 4 минут. Затем переверните его на другую сторону, увеличьте огонь и обжаривайте еще 1 минуту.
- Готовый картофельный омлет выкладывайте на тарелку картофельной стороной вниз.
Омлет можно приготовить не только с картофелем. Ранее "Телеграф" рассказывал о самых необычных добавках в яичницу.