Просто змішайте картоплю та яйця – і отримайте незвичайний омлет: рецепт швидкого сніданку

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Сніданок має бути ситним та смачним. Одна з найулюбленіших страв уранці — це омлет. Простий у приготуванні, яєчня чудово втамовує голод.

Картопляний омлет від "Файних рецептів" — легка і проста страва, що не потребує особливих труднощів у приготуванні. Все, що знадобиться для цієї страви, є в холодильнику. Прокидайтеся із задоволенням разом із такою стравою.

Як приготувати картопляний омлет

Інгредієнти:

350 г картоплі;

3 яйця;

30 мл рослинної олії;

12 г зеленої цибулі;

сіль, перець, приправа до картоплі – на свій смак.

Спосіб приготування:

Очистіть картоплю і натріть її на великій тертці. З молодої картоплі необхідно вичавити сік. На сковороді з олією обсмажте картоплю на середньому вогні протягом 4-5 хвилин. Дрібно наріжте зелену цибулю. В окремій посудині збийте 3 яйця і додайте туди цибулю. Перемішайте, посоліть, поперчіть і додайте|добавляйте| приправу в картоплю. Яйця з|із| цибулею потрібно збити до утворення однорідної суміші. Вилийте цю суміш у картоплю, розправте лопаткою за потреби. Накрийте кришкою сковороду і готуйте омлет на середньому вогні протягом 4 хвилин. Потім переверніть його на інший бік, збільшіть вогонь та обсмажуйте ще 1 хвилину. Готову картопляну омлет викладайте на тарілку картопляною стороною вниз.

Омлет можна приготувати не лише з картоплею. Раніше "Телеграф" розповідав про найнезвичайніші добавки до яєчні.