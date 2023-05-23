Просто змішайте картоплю та яйця – і отримайте незвичайний омлет: рецепт швидкого сніданку
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Бюджетно, ситно та швидко!
Сніданок має бути ситним та смачним. Одна з найулюбленіших страв уранці — це омлет. Простий у приготуванні, яєчня чудово втамовує голод.
Картопляний омлет від "Файних рецептів" — легка і проста страва, що не потребує особливих труднощів у приготуванні. Все, що знадобиться для цієї страви, є в холодильнику. Прокидайтеся із задоволенням разом із такою стравою.
Як приготувати картопляний омлет
Інгредієнти:
- 350 г картоплі;
- 3 яйця;
- 30 мл рослинної олії;
- 12 г зеленої цибулі;
- сіль, перець, приправа до картоплі – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Очистіть картоплю і натріть її на великій тертці. З молодої картоплі необхідно вичавити сік.
- На сковороді з олією обсмажте картоплю на середньому вогні протягом 4-5 хвилин.
- Дрібно наріжте зелену цибулю.
- В окремій посудині збийте 3 яйця і додайте туди цибулю. Перемішайте, посоліть, поперчіть і додайте|добавляйте| приправу в картоплю.
- Яйця з|із| цибулею потрібно збити до утворення однорідної суміші. Вилийте цю суміш у картоплю, розправте лопаткою за потреби.
- Накрийте кришкою сковороду і готуйте омлет на середньому вогні протягом 4 хвилин. Потім переверніть його на інший бік, збільшіть вогонь та обсмажуйте ще 1 хвилину.
- Готову картопляну омлет викладайте на тарілку картопляною стороною вниз.
Омлет можна приготувати не лише з картоплею. Раніше "Телеграф" розповідав про найнезвичайніші добавки до яєчні.