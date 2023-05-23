Когда тяжело выбрать между овощами и мясом: рецепт пирога, который всегда выручит
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Блюдо, которое станет любимым за простоту и сытость.
Если вы хотите удивить своих близких, рекомендуем приготовить пирог с кабачками и фрикадельками. Даже не сомневайтесь — он получается сытным и аппетитным.
Мясной фарш, кабачки, морковь, лук, сыр и специи создают сочетание, которое обещает удивить гостей не только внешним видом, но и вкусом. И все это в хрустящем слоеном тесте, которое можно приобрести в магазине для простоты и скорости. Берите продукты, смотрите рецепт Shuba и готовьте!
Как приготовить пирог с кабачками и фрикадельками
Ингредиенты на 4 порции:
- слоеное тесто — 250 г;
- мясной фарш — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сметана — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло подсолнечное — 1 ст. л.
Для начинки
- кабачки — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло подсолнечное — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Кабачок, лук, морковь очистите и нарежьте кубиками. Потушите на масле 10 минут, посолите, поперчите и перемешайте. Затем дайте остыть.
- Для фрикаделек лук очистите, мелко нарежьте и поджарьте на масле до мягкости. В фарш положите пассированный лук, соль, перец, перемешайте и сформируйте небольшие фрикадельки.
- В форму выложите раскатанное тесто и сформируйте бортики. На тесто положите овощную начинку и фрикадельки. Взбейте яйца со сметаной, посолите и залейте пирог. Выпекайте 30-40 минут при температуре 180°C до румяности.
Кстати, с фрикадельками получается очень вкусный суп. Его точно полюбят все.