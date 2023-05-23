Когда тяжело выбрать между овощами и мясом: рецепт пирога, который всегда выручит

Блюдо, которое станет любимым за простоту и сытость.

Если вы хотите удивить своих близких, рекомендуем приготовить пирог с кабачками и фрикадельками. Даже не сомневайтесь — он получается сытным и аппетитным.

Мясной фарш, кабачки, морковь, лук, сыр и специи создают сочетание, которое обещает удивить гостей не только внешним видом, но и вкусом. И все это в хрустящем слоеном тесте, которое можно приобрести в магазине для простоты и скорости. Берите продукты, смотрите рецепт Shuba и готовьте!

Как приготовить пирог с кабачками и фрикадельками

Ингредиенты на 4 порции:

слоеное тесто — 250 г;

мясной фарш — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сметана — 100 г;

яйца — 3 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — 1 ст. л.

Для начинки

кабачки — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачок, лук, морковь очистите и нарежьте кубиками. Потушите на масле 10 минут, посолите, поперчите и перемешайте. Затем дайте остыть. Для фрикаделек лук очистите, мелко нарежьте и поджарьте на масле до мягкости. В фарш положите пассированный лук, соль, перец, перемешайте и сформируйте небольшие фрикадельки. В форму выложите раскатанное тесто и сформируйте бортики. На тесто положите овощную начинку и фрикадельки. Взбейте яйца со сметаной, посолите и залейте пирог. Выпекайте 30-40 минут при температуре 180°C до румяности.

Кстати, с фрикадельками получается очень вкусный суп. Его точно полюбят все.