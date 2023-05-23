Коли важко вибрати між овочами та м’ясом: рецепт пирога, який завжди виручить

Страва, яка стане улюбленою за простоту та ситість.

Якщо ви хочете здивувати своїх близьких, рекомендуємо приготувати пиріг з кабачками та фрикадельками. Навіть не сумнівайтеся — він виходить ситним та апетитним.

М’ясний фарш, кабачки, морква, цибуля, сир та спеції створюють поєднання, яке обіцяє здивувати гостей не лише зовнішнім виглядом, а й смаком. І все це в хрусткому листковому тесті, яке можна придбати в магазині для простоти та швидкості. Беріть продукти, дивіться рецепт Shuba та готуйте!

Як приготувати пиріг з кабачками та фрикадельками

Інгредієнти на 4 порції:

листкове тісто — 250 г;

м’ясний фарш — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сметана — 100 г;

яйця — 3 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія соняшникова — 1 ст. л.

Для начинки

кабачки — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія соняшникова — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачок, цибуля, морква очистьте і наріжте кубиками. Потушкуйте на олії 10 хвилин, посоліть, поперчіть і перемішайте. Потім дайте охолонути. Для фрикадельок цибулю очистьте, дрібно наріжте і підсмажте на олії до м’якості. У фарш покладіть цибулю, сіль, перець, перемішайте і сформуйте невеликі фрикадельки. У форму викладіть розкочене тісто і сформуйте бортики. На тісто покладіть овочеву начинку та фрикадельки. Збийте яйця зі сметаною, посоліть і залийте пиріг. Випікайте 30-40 хвилин при температурі 180°C до рум’яності.

До речі, з фрикадельками виходить дуже смачний суп. Його точно полюблять усі.