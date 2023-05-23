Коли важко вибрати між овочами та м’ясом: рецепт пирога, який завжди виручить
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Страва, яка стане улюбленою за простоту та ситість.
Якщо ви хочете здивувати своїх близьких, рекомендуємо приготувати пиріг з кабачками та фрикадельками. Навіть не сумнівайтеся — він виходить ситним та апетитним.
М’ясний фарш, кабачки, морква, цибуля, сир та спеції створюють поєднання, яке обіцяє здивувати гостей не лише зовнішнім виглядом, а й смаком. І все це в хрусткому листковому тесті, яке можна придбати в магазині для простоти та швидкості. Беріть продукти, дивіться рецепт Shuba та готуйте!
Як приготувати пиріг з кабачками та фрикадельками
Інгредієнти на 4 порції:
- листкове тісто — 250 г;
- м’ясний фарш — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сметана — 100 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія соняшникова — 1 ст. л.
Для начинки
- кабачки — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія соняшникова — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Кабачок, цибуля, морква очистьте і наріжте кубиками. Потушкуйте на олії 10 хвилин, посоліть, поперчіть і перемішайте. Потім дайте охолонути.
- Для фрикадельок цибулю очистьте, дрібно наріжте і підсмажте на олії до м’якості. У фарш покладіть цибулю, сіль, перець, перемішайте і сформуйте невеликі фрикадельки.
- У форму викладіть розкочене тісто і сформуйте бортики. На тісто покладіть овочеву начинку та фрикадельки. Збийте яйця зі сметаною, посоліть і залийте пиріг. Випікайте 30-40 хвилин при температурі 180°C до рум’яності.
До речі, з фрикадельками виходить дуже смачний суп. Його точно полюблять усі.