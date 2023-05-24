Беспроигрышный рецепт: от такой овсянки не оттянешь даже детей
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Вкуснотища без возни и хлопот
Овсяная каша – один из самых популярных завтраков в мире. Существуют, вероятно, сотни способов, как вкусно приготовить овсянку. Именно этим она и покорила мир – можно добавлять в нее практически любые начинки, и всегда будет вкусно.
Сегодня к традиционной овсяной каше мы добавим бекон и творог по рецепту Рixelinform. Блюдо получится настолько вкусным, от такого завтрака не оттащите даже детей
Как приготовить овсяную кашу с беконом и сыром
Ингредиенты:
- 1 неполный стакан овсянки;
- 6-8 полосок бекона;
- 1 луковица;
- сыр фета (можно заменить тофу);
- соль;
- смесь молотых перцев;
- кинза и петрушка.
Способ приготовления:
- Нарежьте бекон соломкой и обжарьте на сухой сковороде, чтобы он подрумянился, после этого переложите на тарелку.
- Лук очистите, мелко нашинкуйте, обжарьте до золотистого цвета. Делать это следует на той же сковороде, что и бекон.
- Добавьте овсянку, хорошо все перемешайте, посолите и поперчите.
- Через 3-4 минуты залейте содержимое посуды водой таким образом, чтобы она покрывала все составляющие на 1 см.
- Продолжайте готовить еще около 8-10 минут, после чего разложите овсянку по тарелкам, посыпьте беконом и нарезанным на кусочки сыром, а также приправьте мелконарезанной зеленью.
Из овсяных хлопьев можно приготовить необычную запеканку. Рецепт этого потрясающего блюда настолько прост, что с ним справится даже ребенок.