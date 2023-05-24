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Беспроигрышный рецепт: от такой овсянки не оттянешь даже детей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Овсяная каша с беконом и сыром - лучший вариант завтрака
Овсяная каша с беконом и сыром - лучший вариант завтрака. Фото Depositphotos

Вкуснотища без возни и хлопот

Овсяная каша – один из самых популярных завтраков в мире. Существуют, вероятно, сотни способов, как вкусно приготовить овсянку. Именно этим она и покорила мир – можно добавлять в нее практически любые начинки, и всегда будет вкусно.

Сегодня к традиционной овсяной каше мы добавим бекон и творог по рецепту Рixelinform. Блюдо получится настолько вкусным, от такого завтрака не оттащите даже детей

Как приготовить овсяную кашу с беконом и сыром

Ингредиенты:

  • 1 неполный стакан овсянки;
  • 6-8 полосок бекона;
  • 1 луковица;
  • сыр фета (можно заменить тофу);
  • соль;
  • смесь молотых перцев;
  • кинза и петрушка.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте бекон соломкой и обжарьте на сухой сковороде, чтобы он подрумянился, после этого переложите на тарелку.
  2. Лук очистите, мелко нашинкуйте, обжарьте до золотистого цвета. Делать это следует на той же сковороде, что и бекон.
  3. Добавьте овсянку, хорошо все перемешайте, посолите и поперчите.
  4. Через 3-4 минуты залейте содержимое посуды водой таким образом, чтобы она покрывала все составляющие на 1 см.
  5. Продолжайте готовить еще около 8-10 минут, после чего разложите овсянку по тарелкам, посыпьте беконом и нарезанным на кусочки сыром, а также приправьте мелконарезанной зеленью.

Из овсяных хлопьев можно приготовить необычную запеканку. Рецепт этого потрясающего блюда настолько прост, что с ним справится даже ребенок.

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#Рецепт #Сыр #Бэкон #Овсянка #Готовим дома