Беспроигрышный рецепт: от такой овсянки не оттянешь даже детей

Вкуснотища без возни и хлопот

Овсяная каша – один из самых популярных завтраков в мире. Существуют, вероятно, сотни способов, как вкусно приготовить овсянку. Именно этим она и покорила мир – можно добавлять в нее практически любые начинки, и всегда будет вкусно.

Сегодня к традиционной овсяной каше мы добавим бекон и творог по рецепту Рixelinform. Блюдо получится настолько вкусным, от такого завтрака не оттащите даже детей

Как приготовить овсяную кашу с беконом и сыром

Ингредиенты:

1 неполный стакан овсянки;

6-8 полосок бекона;

1 луковица;

сыр фета (можно заменить тофу);

соль;

смесь молотых перцев;

кинза и петрушка.

Способ приготовления:

Нарежьте бекон соломкой и обжарьте на сухой сковороде, чтобы он подрумянился, после этого переложите на тарелку. Лук очистите, мелко нашинкуйте, обжарьте до золотистого цвета. Делать это следует на той же сковороде, что и бекон. Добавьте овсянку, хорошо все перемешайте, посолите и поперчите. Через 3-4 минуты залейте содержимое посуды водой таким образом, чтобы она покрывала все составляющие на 1 см. Продолжайте готовить еще около 8-10 минут, после чего разложите овсянку по тарелкам, посыпьте беконом и нарезанным на кусочки сыром, а также приправьте мелконарезанной зеленью.

Из овсяных хлопьев можно приготовить необычную запеканку. Рецепт этого потрясающего блюда настолько прост, что с ним справится даже ребенок.