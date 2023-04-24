Рецепт для красоты и здоровья: как приготовить томатный суп с овсянкой

Немого времени — и в тарелке оказывается просто витаминная бомба

Сегодня мы попробуем приготовить очень необычное блюдо – томатный суп с овсянкой. У него очень свежий и насыщенный вкус. В состав входят свежие овощи, поэтому он безусловно является витаминной бомбой для организма.

Это низкокалорийный суп с овсянкой по рецепту "СОДа" для тех, кто следит за фигурой или хочет похудеть. Чтобы сделать его более сбалансированным, можно положить красную чечевицу для дополнительного белка или батата, если вам нужна клетчатка. Для супа лучше использовать овсянку длительного приготовления (которую нужно проварить 10 минут). Чтобы сделать блюдо не только ароматным, но и пикантным, можно добавить куркуму, тмин, базилик или орегано.

Как приготовить томатный суп с овсянкой

Ингредиенты:

1 ст. л. оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

½ луковицы;

1 морковь;

1 л овощного бульона;

½ стакана овсяных хлопьев;

150 г консервированных нарезанных кубиками помидоров;

1 ст. л. томатной пасты или 150 гр. томатного сока;

соль по вкусу;

молотый черный перец;

петрушка или укроп.

Способ приготовления:

Нарежьте кубиками лук и морковь, измельчите чеснок. Петрушку для украшения блюда мелко нашинкуйте. На среднем огне разогрейте оливковое масло в кастрюле, добавьте лук, чеснок и морковь, перемешайте. Накройте крышкой кастрюлю, чтобы лук и чеснок не жарились, а только стали прозрачными и готовьте на среднем огне 5-6 минут, периодически помешивая. Добавьте томатную пасту, размешайте и готовьте вместе 3 минуты. Влейте бульон, добавьте овсяные хлопья, чёрный перец и консервированные помидоры. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите на медленном огне в течение 10 минут или пока геркулес не сварится, а суп слегка не загустеет. Снимите суп с огня, добавьте свежую петрушку и подавайте горячим.

Если хочется разнообразия — приготовьте суп с килькой в томатном соусе. Это блюдо — лучшее, что можно приготовить из консервов.