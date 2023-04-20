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Для этого супа вы скупите всю кильку в томате: рецепт необычного первого блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный суп с килькой
Необычный суп с килькой. Фото 1000.menu

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Суп из кильки в томатном соусе с картошкой и рисом — простой, но очень аппетитный рецепт первого блюда. Он варится на воде, считается легкой пищей и делается из овощей, которые всегда под рукой.

Ингредиенты в таком супе из кильки по рецепту Сooktips с легкостью можно заменить на любые другие – блюдо от этого не потеряет своих непревзойденных вкусовых свойств. Главное условие здесь – вкусная килька в томатном соусе.

Как приготовить суп с килькой в томате

Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт.;
  • банка кильки в томате;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • томатная паста – 1 ч.л.;
  • рис – 1\3 стакана;
  • лавровый лист, соль, зелень – по вкусу;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В кипящую воду бросаем соль и лавровый лист.
  2. Чистим и нарезаем картофель ломтиками, лук – кубиками, морковь трем на большую терку.
  3. Обжариваем лук с морковью, добавляем пасту.
  4. В кипящую воду забрасываем ломтики картофеля и предварительно промытый рис, варим 15 минут.
  5. Добавляем зажаренный лук и морковь, перемешиваем.
  6. В суп бросаем кильку в томатном соусе. При необходимости солим.
  7. Вынимаем лавровый лист. При желании можно добавить нарезанную зелень.

Кстати, кильку в томатном соусе для такого супа можно приготовить самому. Уверены, вы будете довольны.

Теги:
#Рецепт #Суп #Килька #Готовим дома