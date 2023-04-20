Для этого супа вы скупите всю кильку в томате: рецепт необычного первого блюда

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Суп из кильки в томатном соусе с картошкой и рисом — простой, но очень аппетитный рецепт первого блюда. Он варится на воде, считается легкой пищей и делается из овощей, которые всегда под рукой.

Ингредиенты в таком супе из кильки по рецепту Сooktips с легкостью можно заменить на любые другие – блюдо от этого не потеряет своих непревзойденных вкусовых свойств. Главное условие здесь – вкусная килька в томатном соусе.

Как приготовить суп с килькой в томате

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.;

банка кильки в томате;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

томатная паста – 1 ч.л.;

рис – 1\3 стакана;

лавровый лист, соль, зелень – по вкусу;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

В кипящую воду бросаем соль и лавровый лист. Чистим и нарезаем картофель ломтиками, лук – кубиками, морковь трем на большую терку. Обжариваем лук с морковью, добавляем пасту. В кипящую воду забрасываем ломтики картофеля и предварительно промытый рис, варим 15 минут. Добавляем зажаренный лук и морковь, перемешиваем. В суп бросаем кильку в томатном соусе. При необходимости солим. Вынимаем лавровый лист. При желании можно добавить нарезанную зелень.

Кстати, кильку в томатном соусе для такого супа можно приготовить самому. Уверены, вы будете довольны.