Для этого супа вы скупите всю кильку в томате: рецепт необычного первого блюда
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Суп из кильки в томатном соусе с картошкой и рисом — простой, но очень аппетитный рецепт первого блюда. Он варится на воде, считается легкой пищей и делается из овощей, которые всегда под рукой.
Ингредиенты в таком супе из кильки по рецепту Сooktips с легкостью можно заменить на любые другие – блюдо от этого не потеряет своих непревзойденных вкусовых свойств. Главное условие здесь – вкусная килька в томатном соусе.
Как приготовить суп с килькой в томате
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.;
- банка кильки в томате;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- томатная паста – 1 ч.л.;
- рис – 1\3 стакана;
- лавровый лист, соль, зелень – по вкусу;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- В кипящую воду бросаем соль и лавровый лист.
- Чистим и нарезаем картофель ломтиками, лук – кубиками, морковь трем на большую терку.
- Обжариваем лук с морковью, добавляем пасту.
- В кипящую воду забрасываем ломтики картофеля и предварительно промытый рис, варим 15 минут.
- Добавляем зажаренный лук и морковь, перемешиваем.
- В суп бросаем кильку в томатном соусе. При необходимости солим.
- Вынимаем лавровый лист. При желании можно добавить нарезанную зелень.
Кстати, кильку в томатном соусе для такого супа можно приготовить самому. Уверены, вы будете довольны.