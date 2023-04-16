Что добавить в суп вместо картофеля: пять лучших идей

Благодаря этим продуктам вы приготовите не менее вкусное первое блюдо

Картофель — один из самых важных продуктов на нашей кухне. Его можно подавать как самостоятельно блюдо, но также картофель — важная составляющая первых блюд.

Однако многие отказываются от картофеля по тем или иным причинам. Что можно добавить в суп вместо корнеплода, выясняем вместе с Рrostoway.

Чем можно заменить картофель в супе

В чечевице содержится большое количество белка, что делает его "желательным гостем" в нашем меню. Благодаря бобовые супы получаются более сытными и полезными.

Кабачки идеально подходят для приготовления вкусных и полезных первых блюд. Этот овощ сделает суп гораздо более полезным. Кабачки перед употреблением нужно помыть, почистить и измельчить. Их можно обжарить или же отправлять в суп в чистом виде.

Также в суп можно добавит любую замороженную овощную смесь. Дело в том, что заморозка позволяет сохранить весь комплекс витаминов и питательных веществ. Особенности приготовления той или иной смеси изготовитель указывает на упаковке.

При помощи тыквы можно приготовить вкусный и полезный суп. Ее можно предварительно обжарить с луком и морковью, чтобы вкус стал насыщеннее и интереснее.

Также легко заменит картофель в первом блюде топинамбур — он имеет мягкий нейтральный вкус. Кстати, этот продукт в супе отлично сочетается с корнем сельдерея.

А вы знали, что лавровый лист в супе лучше не оставлять? Его нужно использовать правильно.