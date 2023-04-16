Укр

Что добавить в суп вместо картофеля: пять лучших идей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Не только картофелем вкусен суп
Не только картофелем вкусен суп. Фото pexels.com

Благодаря этим продуктам вы приготовите не менее вкусное первое блюдо

Картофель — один из самых важных продуктов на нашей кухне. Его можно подавать как самостоятельно блюдо, но также картофель — важная составляющая первых блюд.

Однако многие отказываются от картофеля по тем или иным причинам. Что можно добавить в суп вместо корнеплода, выясняем вместе с Рrostoway.

Чем можно заменить картофель в супе

В чечевице содержится большое количество белка, что делает его "желательным гостем" в нашем меню. Благодаря бобовые супы получаются более сытными и полезными.

Кабачки идеально подходят для приготовления вкусных и полезных первых блюд. Этот овощ сделает суп гораздо более полезным. Кабачки перед употреблением нужно помыть, почистить и измельчить. Их можно обжарить или же отправлять в суп в чистом виде.

Также в суп можно добавит любую замороженную овощную смесь. Дело в том, что заморозка позволяет сохранить весь комплекс витаминов и питательных веществ. Особенности приготовления той или иной смеси изготовитель указывает на упаковке.

При помощи тыквы можно приготовить вкусный и полезный суп. Ее можно предварительно обжарить с луком и морковью, чтобы вкус стал насыщеннее и интереснее.

Также легко заменит картофель в первом блюде топинамбур — он имеет мягкий нейтральный вкус. Кстати, этот продукт в супе отлично сочетается с корнем сельдерея.

А вы знали, что лавровый лист в супе лучше не оставлять? Его нужно использовать правильно.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Суп #Готовим дома