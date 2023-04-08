Вы больше не будете покупать ее в магазине: простейший рецепт кильки в томатном соусе

Блюдо станет топовым в вашей семье

Килька в томате – вкусная закуска под аппетитную картошечку, которую тяжело не любить. Однако на нее и цена кусается — ведь одной баночкой семью не накормишь.

Часто открывая консервы, мы видим разочарование в виде каши в непонятном красном соусе. Вместе с Jisty.com.ua попробуем приготовить кильку в томатном соусе дома, да так, чтобы и полезно, и вкусно, и красиво.

Как приготовить кильку в томатном соусе

Ингредиенты:

500 гр. свежей или замороженной кильки;

300 мл. томатного сока;

1 морковь

1 лук;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. муки;

душистый перец;

черный перец горошком;

лавровый лист;

соль;

растительное масло.

Способ приготовления:

Кильку при необходимости разморозить, очистить от внутренностей, отрезать головы, промыть и подсушить бумажным полотенцем. Лук почистить, промыть под водой и мелко нарезать, пожарить на разогретой сковороде, постоянно помешивая. Морковь почистить, промыть и натереть на большой терке, добавить в сковородку к луку, тщательно перемешать. Когда овощи немного потушатся, добавить к ним кильку, соль, перец, сахар, лавровый листик и все тщательно перемешать, чтобы ароматы и вкусы перемешались. В томатный сок добавить столовую ложку муки и взбить до однородной консистенции. Вместо сока можно использовать кетчуп, но его нужно развести водой, добавить ложку муки и все тщательно перемешать. Готовым соусом залить рыбу с тушеными овощами, перемешать и оставить тушиться на маленьком огне примерно 30-40 минут. За несколько минут до готовности добавить столовую ложку уксуса, аккуратно перемешать. Кильку можно употреблять сразу или закатать ее в банки.

Если вы любитель рыбы, можно попробовать запечь скумбрию в горчично-соевом маринаде. Она поразит вас в самое сердце.