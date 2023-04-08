Вы больше не будете покупать ее в магазине: простейший рецепт кильки в томатном соусе
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Блюдо станет топовым в вашей семье
Килька в томате – вкусная закуска под аппетитную картошечку, которую тяжело не любить. Однако на нее и цена кусается — ведь одной баночкой семью не накормишь.
Часто открывая консервы, мы видим разочарование в виде каши в непонятном красном соусе. Вместе с Jisty.com.ua попробуем приготовить кильку в томатном соусе дома, да так, чтобы и полезно, и вкусно, и красиво.
Как приготовить кильку в томатном соусе
Ингредиенты:
- 500 гр. свежей или замороженной кильки;
- 300 мл. томатного сока;
- 1 морковь
- 1 лук;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. муки;
- душистый перец;
- черный перец горошком;
- лавровый лист;
- соль;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Кильку при необходимости разморозить, очистить от внутренностей, отрезать головы, промыть и подсушить бумажным полотенцем.
- Лук почистить, промыть под водой и мелко нарезать, пожарить на разогретой сковороде, постоянно помешивая.
- Морковь почистить, промыть и натереть на большой терке, добавить в сковородку к луку, тщательно перемешать.
- Когда овощи немного потушатся, добавить к ним кильку, соль, перец, сахар, лавровый листик и все тщательно перемешать, чтобы ароматы и вкусы перемешались.
- В томатный сок добавить столовую ложку муки и взбить до однородной консистенции. Вместо сока можно использовать кетчуп, но его нужно развести водой, добавить ложку муки и все тщательно перемешать.
- Готовым соусом залить рыбу с тушеными овощами, перемешать и оставить тушиться на маленьком огне примерно 30-40 минут. За несколько минут до готовности добавить столовую ложку уксуса, аккуратно перемешать.
- Кильку можно употреблять сразу или закатать ее в банки.
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