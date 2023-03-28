Чеснок и не только: что добавить в картофель, чтобы он был аппетитнее

Все, что нужно, есть под рукой

Картофель — овощ, который не нуждается в представлении. Это один из самых любимых продуктов для приготовления первых и вторых блюд. Из картофеля чего только не готовят — его запекают и отваривают, делают картошку фри или невероятную запеканку.

Если вы любите картошку, то наверняка вас сложно чем-то удивить. Однако если мы воспользуемся хитрыми нюансами "СОДы", мы сможем приготовить его еще вкуснее и ароматнее.

Что добавить в картофель, чтобы приготовить его еще вкуснее

Лавровые листья. Об этой пряности не знает разве что ленивый. Это классическое дополнение, которое действительно придает картофелю аромат и меняет вкус в лучшую сторону — он становится насыщеннее и выразительнее.

Куркума — специя, которая творит чудеса. Мало того, что она является источником витаминов и антиоксидантов, так еще придаст картофелю выразительный цвет.

Лук и чеснок прекрасно сочетаются с картофелем. Если вы добавите их во время приготовления бульона или при варке картофеля, ароматные корнеплоды проявляют себя наилучшим образом.

Укроп и петрушка. Их добавляют в случае, если хочется ароматного картофеля. Зелень превратит обычное блюдо в волшебное и вы получите огромное количество комплиментов.

Самое простое блюдо из картофеля — пожалуй, пюре. С простыми лайфхаками от "Телеграфа" вы приготовите его идеально.