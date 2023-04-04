Быстро и без фейерверка из чешуи: три лайфхака, как легко почистить рыбу

Разделываем рыбу чисто и легко!

Рыба — один из самых полезных продуктов. В ее составе много белка и минеральных элементов. Поэтому блюда с рыбой не только вкусные, но и полезные.

Но вот чистить рыбу — то еще удовольствие: чешуя по всей кухне и последующая уборка не добавляют настроения. Вместе с theLime попробуем упростить немножечко вам жизнь и расскажем о хитрых тонкостях чистки рыбы.

Как быстро почистить рыбу?

Чистим рыбу в воде. Для этого необходимо держать рыбу под струей или ненадолго погрузить в миску с водой. Если рыба не очень большая, можно почистить ее с помощью ножа или рыбочистки прямо в воде.

Чистить начинать лучше с хвоста. Тогда чешуя сплошным слоем слезет с рыбы с одной и с другой стороны, но не будет разлетаться во все стороны, а останется в той же миске.

Чистим рыбу с помощью кипятка. В этом случае чтобы рыба не скользила, необходимо на стол положить несколько слоев бумаги. Рыбу следует ошпарить кипятком и провести ножом или рыбочисткой по ошпаренной тушке со стороны хвоста до головы против роста чешуи. Тогда рыбные чешуйки легко снимутся, не разлетаясь при этом по всей кухне.

Еще один простой способ — срезать чешую сплошным слоем. Для этого острый нож (желательно филейный) аккуратно вводим со стороны хвоста между кожурой и чешуей. Затем отслаиваем пласт рыбной чешуи, не отрезая его сразу же по краям – так легче натянуть и снять больший пласт.

Кстати, чтобы не чувствовались кости рыбы, ее можно приготовить по особому рецепту.