Ви більше не купуватимете її в магазині: найпростіший рецепт кільки в томатному соусі

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Кілька в томаті – смачна закуска під апетитну картоплю, яку важко не любити. Однак на неї і ціна кусається — адже однією баночкою сім’ю не нагодуєш.

Часто відкриваючи консерви, ми бачимо розчарування як каші в незрозумілому червоному соусі. Разом з Jisty.com.ua спробуємо приготувати кільку в томатному соусі вдома та так, щоб і корисно, і смачно, і красиво.

Як приготувати кільку в томатному соусі

Інгредієнти:

500 гр. свіжої чи замороженої кільки;

300мл. томатного соку;

1 морква

1 цибуля;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. борошна;

запашний перець;

чорний перець горошком;

лавровий лист;

сіль;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Кільку за необхідності розморозити, очистити від нутрощів, відрізати голови, промити і підсушити паперовим рушником. Цибулю почистити, промити під водою і дрібно нарізати, посмажити на розігрітій сковороді, постійно помішуючи. Моркву почистити, промити та натерти на тертці, додати в сковорідку до цибулі, ретельно перемішати. Коли овочі трохи протушкуються, додати до них кільку, сіль, перець, цукор, лавровий лист і все ретельно перемішати, щоб аромати та смаки перемішалися. У томатний сік додати столову ложку муки та збити до однорідної консистенції. Замість соку можна використовувати кетчуп, але його потрібно розвести водою, додати ложку борошна і ретельно перемішати. Готовим соусом залити рибу з тушкованими овочами, перемішати та залишити тушкуватись на маленькому вогні приблизно 30-40 хвилин. За кілька хвилин до готовності додати столову ложку оцту, акуратно перемішати. Кільку можна вживати відразу або закрити в банки.

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