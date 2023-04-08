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Ви більше не купуватимете її в магазині: найпростіший рецепт кільки в томатному соусі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Кілька у томатному соусі
Кілька у томатному соусі. Фото jisty.com.ua

Страва стане топовою у вашій родині

Кілька в томаті – смачна закуска під апетитну картоплю, яку важко не любити. Однак на неї і ціна кусається — адже однією баночкою сім’ю не нагодуєш.

Часто відкриваючи консерви, ми бачимо розчарування як каші в незрозумілому червоному соусі. Разом з Jisty.com.ua спробуємо приготувати кільку в томатному соусі вдома та так, щоб і корисно, і смачно, і красиво.

Як приготувати кільку в томатному соусі

Інгредієнти:

  • 500 гр. свіжої чи замороженої кільки;
  • 300мл. томатного соку;
  • 1 морква
  • 1 цибуля;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. борошна;
  • запашний перець;
  • чорний перець горошком;
  • лавровий лист;
  • сіль;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Кільку за необхідності розморозити, очистити від нутрощів, відрізати голови, промити і підсушити паперовим рушником.
  2. Цибулю почистити, промити під водою і дрібно нарізати, посмажити на розігрітій сковороді, постійно помішуючи.
  3. Моркву почистити, промити та натерти на тертці, додати в сковорідку до цибулі, ретельно перемішати.
  4. Коли овочі трохи протушкуються, додати до них кільку, сіль, перець, цукор, лавровий лист і все ретельно перемішати, щоб аромати та смаки перемішалися.
  5. У томатний сік додати столову ложку муки та збити до однорідної консистенції. Замість соку можна використовувати кетчуп, але його потрібно розвести водою, додати ложку борошна і ретельно перемішати.
  6. Готовим соусом залити рибу з тушкованими овочами, перемішати та залишити тушкуватись на маленькому вогні приблизно 30-40 хвилин. За кілька хвилин до готовності додати столову ложку оцту, акуратно перемішати.
  7. Кільку можна вживати відразу або закрити в банки.

Якщо ви любитель риби, можна спробувати запекти скумбрію в гірчично-соєвому маринаді. Вона вразить вас у саме серце.

Теги:
#Рецепт #Риба #Кілька #Готуємо вдома