Ви більше не купуватимете її в магазині: найпростіший рецепт кільки в томатному соусі
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Кілька в томаті – смачна закуска під апетитну картоплю, яку важко не любити. Однак на неї і ціна кусається — адже однією баночкою сім’ю не нагодуєш.
Часто відкриваючи консерви, ми бачимо розчарування як каші в незрозумілому червоному соусі. Разом з Jisty.com.ua спробуємо приготувати кільку в томатному соусі вдома та так, щоб і корисно, і смачно, і красиво.
Як приготувати кільку в томатному соусі
Інгредієнти:
- 500 гр. свіжої чи замороженої кільки;
- 300мл. томатного соку;
- 1 морква
- 1 цибуля;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. борошна;
- запашний перець;
- чорний перець горошком;
- лавровий лист;
- сіль;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Кільку за необхідності розморозити, очистити від нутрощів, відрізати голови, промити і підсушити паперовим рушником.
- Цибулю почистити, промити під водою і дрібно нарізати, посмажити на розігрітій сковороді, постійно помішуючи.
- Моркву почистити, промити та натерти на тертці, додати в сковорідку до цибулі, ретельно перемішати.
- Коли овочі трохи протушкуються, додати до них кільку, сіль, перець, цукор, лавровий лист і все ретельно перемішати, щоб аромати та смаки перемішалися.
- У томатний сік додати столову ложку муки та збити до однорідної консистенції. Замість соку можна використовувати кетчуп, але його потрібно розвести водою, додати ложку борошна і ретельно перемішати.
- Готовим соусом залити рибу з тушкованими овочами, перемішати та залишити тушкуватись на маленькому вогні приблизно 30-40 хвилин. За кілька хвилин до готовності додати столову ложку оцту, акуратно перемішати.
- Кільку можна вживати відразу або закрити в банки.
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