Швидко і без феєрверку з луски: три лайфхаки, як легко почистити рибу

Обробляємо рибу чисто і легко!

Риба — один із найкорисніших продуктів. У її складі багато білка та мінеральних елементів. Тому страви з рибою не лише смачні, а й корисні.

Але чистити рибу — то ще задоволення: луска по всій кухні та наступне прибирання не додають настрою. Разом з theLime спробуємо спростити трішечки вам життя і розповімо про хитрі тонкощі чищення риби.

Як швидко почистити рибу?

Чистимо рибу у воді. Для цього потрібно тримати рибу під струменем або ненадовго занурити в миску з водою. Якщо риба не дуже велика, можна почистити її за допомогою ножа або рибочистки у воді.

Чистити починати краще з хвоста. Тоді луска суцільним шаром злізе з риби з одного і з іншого боку, але не розлітатиметься на всі боки, а залишиться в тій же мисці.

Чистимо рибу за допомогою окропу. У цьому випадку, щоб риба не ковзала, необхідно на стіл покласти кілька шарів паперу. Рибу слід ошпарити окропом і провести ножем або рибочисткою по ошпареній тушці з боку хвоста до голови проти зростання луски. Тоді рибні лусочки легко знімуться, не розлітаючись у своїй кухні.

Ще один простий спосіб — зрізати луску суцільним шаром. Для цього гострий ніж (бажано філейний) акуратно вводимо з боку хвоста між шкіркою та лускою. Потім відшаровуємо пласт рибної луски, не відрізаючи його відразу ж по краях — так легше натягнути та зняти більший пласт.

До речі, щоб не відчувалися кістки риби, її можна приготувати за особливим рецептом.