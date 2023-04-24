Рецепт для краси та здоров'я: як приготувати томатний суп з вівсянкою

Небагато часу — і в тарілці виявляється просто вітамінна бомба

Сьогодні ми спробуємо приготувати дуже незвичайну страву – томатний суп із вівсянкою. У нього дуже свіжий та насичений смак. До складу входять свіжі овочі, тому він, безумовно, є вітамінною бомбою для організму.

Це низькокалорійний суп з вівсянкою за рецептом "СОДа" для тих, хто стежить за фігурою чи хоче схуднути. Щоб зробити його більш збалансованим, можна покласти червону сочевицю для додаткового білка або батату, якщо вам потрібна клітковина. Для супу краще використовувати вівсянку тривалого приготування (яку потрібно проварити 10 хвилин). Щоб зробити страву не тільки ароматною, але й пікантною, можна додати куркуму, кмин, базилік або орегано.

Як приготувати томатний суп з вівсянкою

Інгредієнти:

1 ст. л. оливкової олії;

2 зубчики часнику;

½ цибулини;

1 морква;

1 л овочевого бульйону;

½ склянки вівсяних пластівців;

150 г консервованих нарізаних кубиками помідорів;

1 ст. л. томатної пасти чи 150 гр. томатного соку;

сіль за смаком;

мелений чорний перець;

петрушка чи кріп.

Спосіб приготування:

Наріжте кубиками цибулю та моркву, подрібніть часник. Петрушку для прикраси страви дрібно наріжте. На середньому вогні розігрійте оливкову олію в каструлі, додайте цибулю, часник та моркву, перемішайте. Накрийте кришкою каструлю, щоб цибуля і часник не смажилися, лише стали прозорими і готуйте на середньому вогні 5-6 хвилин, періодично помішуючи. Додати томатну пасту, розмішайте і готуйте разом 3 хвилини. Влийте бульйон, додайте вівсяні пластівці, чорний перець та консервовані помідори. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні протягом 10 хвилин або доки геркулес не звариться, а суп злегка не загусне. Зніміть суп з вогню, додайте свіжу петрушку та подавайте гарячим.

Якщо хочеться різноманітності – приготуйте суп із кількою у томатному соусі. Ця страва – найкраще, що можна приготувати з консервів.