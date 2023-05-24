Безпрограшний рецепт: від такої вівсянки не відтягнеш навіть дітей
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Смачні без метушні і клопоту
Вівсяна каша – один із найпопулярніших сніданків у світі. Існують, мабуть, сотні способів, як смачно приготувати вівсянку. Саме цим вона і підкорила світ — можна додавати до неї практично будь-які начинки, і завжди буде смачно.
Сьогодні до традиційної вівсяної каші ми додамо бекон і сир за рецептом Рixelinform. Страва вийде настільки смачною, від такого сніданку не відтягніть навіть дітей
Як приготувати вівсяну кашу з беконом та сиром
Інгредієнти:
- 1 неповна склянка вівсянки;
- 6-8 смужок бекону;
- 1 цибулина;
- сир фета (можна замінити тофу);
- сіль;
- суміш мелених перців;
- кінза та петрушка.
Спосіб приготування:
- Наріжте соломкою бекон і обсмажте на сухій сковороді, щоб він підрум’янився, після цього перекладіть на тарілку.
- Цибулю очистьте, дрібно наріжте, обсмажте до золотистого кольору. Робити це слід на тій самій сковороді, що й бекон.
- Додайте вівсянку, добре все перемішайте, посоліть і поперчіть.
- Через 3-4 хвилини залийте вміст посуду водою таким чином, щоб він покривав усі складові на 1 см.
- Продовжуйте готувати ще близько 8-10 хвилин, після чого розкладіть вівсянку по тарілках, посипте беконом і сиром нарізаним на шматочки, а також приправте дрібно нарізаною зеленню.
З вівсяних пластівців можна приготувати незвичайну запіканку. Рецепт цієї чудової страви настільки простий, що з нею впорається навіть дитина.