Готуємо ідеальну вівсяну кашу за допомогою лише двох інгредієнтів

Зробіть так і отримайте неперевершену кашу

Вівсянка — одна з найкорисніших каш, яка благотворно впливає на наш організм. Деякі починають із цієї каші свій день, інші використовують її як основний продукт під час дієти.

Проте рідко можна зустріти людину, яка насправді любила б вівсяну кашу. Більшість шанувальників їдять її саме через позитивний вплив на здоров’я. Однак вівсянку можна приготувати смачно. Разом із "СОДа" розповімо, як це зробити.

Як приготувати ідеальну вівсяну кашу

Приготувати смачну вівсянку нам допоможе молоко. Якщо ви звикли готувати кашу на воді, спробуйте зварити на молоці. Якщо не бажаєте в каші вираженого молочного смаку, розбавте його з водою.

Саме молоко робить вашу вівсянку неперевершеною. З водою такого результату ніколи не вийде.

Помилка багатьох під час приготування солодкої вівсяної каші вони не додають у страву сіль. Однак саме вона необхідна для покращення смаку вівсянки. Не варто додавати занадто багато солі — на стандартну порцію каші достатньо лише щіпки солі.

До речі, у "кашному" питанні ще й важливий час приготування страви. Правильні пропорції у цьому питанні вирішують усе.