Идеальные бюджетные хрустящие пирожки: понадобится два яйца и немного кефира

В это тесто можно завернуть любую начинку

Вкусные пирожки – это любимое блюдо многих. Они очень выручают в случае если вы не знаете, что приготовить. Если вы уже пробовали ароматные яблочные пончики, обратите внимание на этот универсальный рецепт теста для пирожков.

Это тесто после жарки становится хрустящим сверху, но остается пышным и нежным внутри. Оно готовится очень легко из ингредиентов в каждом доме. " 1 минута " пишет, что начинку можно использовать на любую: от мяса и лука с яйцом, до грибов и даже джема.

Ингредиенты:

кефир – 500 г

яичные желтки – 2 шт

растительное масло – 2 ст.л

сметана – 2 ст.л

сахар – 2 ч.л

соль – 1 ч.л

сода – 1 ч.л

мука – 800 г (в среднем)

Способ приготовления:

В кефир добавляем соду и хорошо перемешиваем. Дополнительно гасить соду не нужно, ведь она среагирует с кефиром. В полученную массу добавляем 2 яичных желтка, сметану, соль, сахар, масло и тщательно размешиваем. Поэтапно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. В среднем должно израсходоваться 800 г муки. Но основная ориентация – на консистенцию теста. Оно должно получиться мягким и эластичным и не липнуть к рукам. Тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем "отдохнуть" на 20 минут. В это время займемся начинкой. Она может быть любой. После формирования пирожков снова даем им "отдохнуть" 5-10 минут. За это время разогреваем сковороду с достаточно большим количеством масла. Жарим пирожки до золотистой корочки с обеих сторон. Вынимаем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Само тесто имеет нейтральный вкус и получается нежным внутри и хрустящим снаружи. Если готовите пирожки со сладкой начинкой, посыпьте их в самом конце сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить невероятные мясные оладьи.