Ідеальні бюджетні хрумкі пиріжки: знадобиться два яйця і трохи кефіру

У це тісто можна загорнути будь-яку начинку

Смачні пиріжки — це улюблена страва багатьох. Вони дуже виручають у випадку, якщо ви не знаєте, що приготувати. Якщо ви вже куштували ароматні яблучні пончики, зверніть увагу на цей універсальний рецепт тіста для пиріжків.

Це тісто після смаження стає хрумким зверху, але залишається пухким та ніжним всередині. Воно готується дуже легко з інгредієнтів, які є у кожному домі. "1 хвилина" пише, що начинку можна використовувати будь-яку: від м’яса та цибулі з яйцем, до грибів та навіть джему.

Інгредієнти:

кефір – 500 г

яєчні жовтки – 2 шт

рослинна олія – 2 ст.л

сметана – 2 ст.л

цукор – 2 ч.л

сіль – 1 ч.л

сода – 1 ч.л

борошно – 800 г (в середньому)

Спосіб приготування:

У кефір додаємо соду і добре перемішуємо. Додатково соду гасити не потрібно, адже вона зреагує з кефіром. У отриману масу додаємо 2 яєчних жовтки, сметану, сіль, цукор, олію і ретельно розмішуємо. Поетапно додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. В середньому повинно витратитись 800 г борошна. Але основна орієнтація — на консистенцію тіста. Воно повинне вийти м’яким та еластичним і не липнути до рук. Тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо "відпочити" на 20 хвилин. В цей час займемось начинкою. Вона може бути будь-якою. Після формування пиріжків знову даємо їм "відпочити" 5-10 хвилин. За цей час розігріваємо сковороду з доволі великою кількістю олії. Смажимо пиріжки до золотистої скоринки з обох боків. Виймаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Саме тісто має нейтральний смак і виходить ніжним всередині й хрумким зовні. Якщо готуєте пиріжки з солодкою начинкою, посипте їх в самому кінці цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати неймовірні м’ясні оладки.