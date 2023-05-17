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Просто змішайте фарш з кефіром: смачна вечеря на всю сім’ю за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва подобається і дорослим, і дітям
Страва подобається і дорослим, і дітям. Фото today.ua

Всі будуть в захваті від такої вечері

Котлети, хай і дуже смачні, часто набридають. В такому випадку на поміч прийде цей незвичний рецепт м’ясних оладок. З ними не доведеться довго возитися біля плити — достатньо просто змішати фарш із кефіром.

Підійде будь-який фарш. також можна експериментувати з додатками, такими як зелень, гриби або часник. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • курячий фарш – 600 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • борошно – 4 ст. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • кефір – 500 мл;
  • рослинна олія – 70 мл;
  • сіль та спеції за смаком.

Як готувати:

  1. Очищену цибулю дрібно шаткуємо. Змішуємо її з фаршем і додаємо яйця. Потім все розмішуємо до однорідної маси, додаємо сіль і спеції.
  2. Готову суміш заливаємо кефіром і ретельно перемішуємо. Потім — додаємо борошно.
  3. Тісто потрібно замісити так, щоб воно мало консистенцію густої сметани. Можна також додати розмочений у кефірі батон, але це — на любителя.
  4. Після цього можна починати смажити м’ясні оладки. Вони смажаться на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні. Ціль — золотиста апетитна скоринка з обох боків.

Такі оладки виходять дуже смачними і ароматними. Якщо бажаєте, можна додати просто до тіста трохи зелені. До столу вони подаються з соусом, який вам подобається, або з картопляним пюре.

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#Рецепт #Фарш #Оладки