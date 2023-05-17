Просто змішайте фарш з кефіром: смачна вечеря на всю сім’ю за лічені хвилини
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Всі будуть в захваті від такої вечері
Котлети, хай і дуже смачні, часто набридають. В такому випадку на поміч прийде цей незвичний рецепт м’ясних оладок. З ними не доведеться довго возитися біля плити — достатньо просто змішати фарш із кефіром.
Підійде будь-який фарш. також можна експериментувати з додатками, такими як зелень, гриби або часник. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- курячий фарш – 600 г;
- цибуля – 2 шт.;
- борошно – 4 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- кефір – 500 мл;
- рослинна олія – 70 мл;
- сіль та спеції за смаком.
Як готувати:
- Очищену цибулю дрібно шаткуємо. Змішуємо її з фаршем і додаємо яйця. Потім все розмішуємо до однорідної маси, додаємо сіль і спеції.
- Готову суміш заливаємо кефіром і ретельно перемішуємо. Потім — додаємо борошно.
- Тісто потрібно замісити так, щоб воно мало консистенцію густої сметани. Можна також додати розмочений у кефірі батон, але це — на любителя.
- Після цього можна починати смажити м’ясні оладки. Вони смажаться на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні. Ціль — золотиста апетитна скоринка з обох боків.
Такі оладки виходять дуже смачними і ароматними. Якщо бажаєте, можна додати просто до тіста трохи зелені. До столу вони подаються з соусом, який вам подобається, або з картопляним пюре.