З одного яйця та яблука можна приготувати гору смакоти

Ці яблучні пончики — ідеальний варіант, якщо в холодильнику є яблуко

Страви з яблук — це завжди про домашню випічку. Якщо ви вже готували неймовірний насипний пиріг, обов’язково зверніть увагу на цей рецепт яблучних пончиків. З ним ви завжди будете знати, що зробити з одним яблуком, яке сиротливо залишилось в холодильнику.

Пончики готуються дуже просто — на сковороді. Цим швидким рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

яблуко – 1 шт

борошно – 5 столових ложок

яйця – 1 шт

йогурт/кефір/ряжанка/сметана – 150гр

сік лимона – 1 чайна ложка

цукор – 1,5 столові ложки (можна більше чи менше, залежить від солодкості яблук)

розпушувач тіста – 0,5 чайної ложки

Покроковий рецепт приготування:

Спочатку приготуємо тісто, а потім займемося яблуками. В миску просіюємо борошно та розпушувач. Додаємо цукор і перемішуємо. Вливаємо сік лимонний. Додаємо баночку натурального білого йогурту без добавок. Йогурт можна замінити густим кефіром, ряжанкою та навіть сметаною. Розмішуємо масу до отримання однорідного тіста. Додаємо яйце та натерте на тертці яблуко. Можна додати в тісто корицю або ванільний цукор. Тісто має вийти трошки густіше, ніж на оладки. Якщо зарідке — додайте ще трохи борошна. Наливаємо у сковороду олію. Її має бути багато. Коли вона розігріється, Ложкою викладаємо гіркою тісто. Під час смаження воно здіймається, і виходить форма, схожа на кульку. Смажимо до рум’яності з усіх боків на середньому вогні.

Готові пончики потрібно викладаємо на паперові рушники, щоб увібралася олія. Посипаємо цукровою пудрою — і готово. Якщо буде натхнення, спробуйте приготувати меренговий рулет.