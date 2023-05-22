З одного яйця та яблука можна приготувати гору смакоти
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Ці яблучні пончики — ідеальний варіант, якщо в холодильнику є яблуко
Страви з яблук — це завжди про домашню випічку. Якщо ви вже готували неймовірний насипний пиріг, обов’язково зверніть увагу на цей рецепт яблучних пончиків. З ним ви завжди будете знати, що зробити з одним яблуком, яке сиротливо залишилось в холодильнику.
Пончики готуються дуже просто — на сковороді. Цим швидким рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- яблуко – 1 шт
- борошно – 5 столових ложок
- яйця – 1 шт
- йогурт/кефір/ряжанка/сметана – 150гр
- сік лимона – 1 чайна ложка
- цукор – 1,5 столові ложки (можна більше чи менше, залежить від солодкості яблук)
- розпушувач тіста – 0,5 чайної ложки
Покроковий рецепт приготування:
- Спочатку приготуємо тісто, а потім займемося яблуками. В миску просіюємо борошно та розпушувач. Додаємо цукор і перемішуємо.
- Вливаємо сік лимонний. Додаємо баночку натурального білого йогурту без добавок. Йогурт можна замінити густим кефіром, ряжанкою та навіть сметаною.
- Розмішуємо масу до отримання однорідного тіста. Додаємо яйце та натерте на тертці яблуко. Можна додати в тісто корицю або ванільний цукор.
- Тісто має вийти трошки густіше, ніж на оладки. Якщо зарідке — додайте ще трохи борошна.
- Наливаємо у сковороду олію. Її має бути багато. Коли вона розігріється, Ложкою викладаємо гіркою тісто. Під час смаження воно здіймається, і виходить форма, схожа на кульку. Смажимо до рум’яності з усіх боків на середньому вогні.
Готові пончики потрібно викладаємо на паперові рушники, щоб увібралася олія. Посипаємо цукровою пудрою — і готово. Якщо буде натхнення, спробуйте приготувати меренговий рулет.