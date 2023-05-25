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Один ингредиент превратит бабушкины драники в ресторанное блюдо: необычный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Один ингредиент - и вы не узнаете драники
Один ингредиент - и вы не узнаете драники. Фото shuba.life

Необычный рецепт классического блюда

К классическим драникам привыкли относиться достаточно просто, ведь обычно один и тот же рецепт с минимальными отличиями знают все. Однако мало кто задумывается о том, что к этому блюду можно добавить интересную и пикантную нотку.

Например, обычные бабушкины драники могут превратиться в небанальное блюдо, если добавить туда квашеной капусты по рецепту "Мета". Берите сметану и наслаждайтесь хрустящим и аппетитным блюдом.

Как приготовить драники с квашеной капустой

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля;
  • 250 г квашеной капусты без рассола;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. муки;
  • соль и перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления:

  1. Почистите картофель, вымойте и просушите. Натрите на крупной или средней терке. Оставьте на дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость.
  2. Капусту также отожмите от рассола и мелко нарежьте. Добавьте к картофелю вместе с солью и перцем.
  3. Вбейте в смесь яйцо и тщательно перемешайте.
  4. Муку просейте, также добавьте и снова смешайте.
  5. Сковороду вместе с маслом разогрейте на сильном огне, затем уменьшите его до среднего. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны.

Блюдо готово. Подавайте хрустящие и аппетитные драники со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Квашеная капуста #Драники #Готовим дома