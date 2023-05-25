Один ингредиент превратит бабушкины драники в ресторанное блюдо: необычный рецепт

Необычный рецепт классического блюда

К классическим драникам привыкли относиться достаточно просто, ведь обычно один и тот же рецепт с минимальными отличиями знают все. Однако мало кто задумывается о том, что к этому блюду можно добавить интересную и пикантную нотку.

Например, обычные бабушкины драники могут превратиться в небанальное блюдо, если добавить туда квашеной капусты по рецепту "Мета". Берите сметану и наслаждайтесь хрустящим и аппетитным блюдом.

Как приготовить драники с квашеной капустой

Ингредиенты:

500 г картофеля;

250 г квашеной капусты без рассола;

1 яйцо;

2 ст. л. муки;

соль и перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления:

Почистите картофель, вымойте и просушите. Натрите на крупной или средней терке. Оставьте на дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость. Капусту также отожмите от рассола и мелко нарежьте. Добавьте к картофелю вместе с солью и перцем. Вбейте в смесь яйцо и тщательно перемешайте. Муку просейте, также добавьте и снова смешайте. Сковороду вместе с маслом разогрейте на сильном огне, затем уменьшите его до среднего. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны.

Блюдо готово. Подавайте хрустящие и аппетитные драники со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!