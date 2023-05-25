Один ингредиент превратит бабушкины драники в ресторанное блюдо: необычный рецепт
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Необычный рецепт классического блюда
К классическим драникам привыкли относиться достаточно просто, ведь обычно один и тот же рецепт с минимальными отличиями знают все. Однако мало кто задумывается о том, что к этому блюду можно добавить интересную и пикантную нотку.
Например, обычные бабушкины драники могут превратиться в небанальное блюдо, если добавить туда квашеной капусты по рецепту "Мета". Берите сметану и наслаждайтесь хрустящим и аппетитным блюдом.
Как приготовить драники с квашеной капустой
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- 250 г квашеной капусты без рассола;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. муки;
- соль и перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления:
- Почистите картофель, вымойте и просушите. Натрите на крупной или средней терке. Оставьте на дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Капусту также отожмите от рассола и мелко нарежьте. Добавьте к картофелю вместе с солью и перцем.
- Вбейте в смесь яйцо и тщательно перемешайте.
- Муку просейте, также добавьте и снова смешайте.
- Сковороду вместе с маслом разогрейте на сильном огне, затем уменьшите его до среднего. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны.
Блюдо готово. Подавайте хрустящие и аппетитные драники со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!