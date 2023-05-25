Один інгредієнт перетворить бабусині драники на ресторанну страву: незвичайний рецепт

Незвичайний рецепт класичної страви

До класичних дерунів звикли ставитися досить просто, адже зазвичай один і той же рецепт із мінімальними відмінностями знають усі. Однак мало хто замислюється над тим, що до цієї страви можна додати цікаву та пікантну нотку.

Наприклад, звичайні бабусині деруни можуть перетворитися на небанальну страву, якщо додати туди квашеної капусти за рецептом "Мета". Беріть сметану і насолоджуйтесь хрумкою та апетитною стравою.

Як приготувати деруни з квашеною капустою

Інгредієнти:

500 г картоплі;

250 г квашеної капусти без розсолу;

1 яйце;

2 ст. л. борошна;

сіль та перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Почистіть картоплю, вимийте та просушіть. Натріть на великій або середній тертці. Залишіть на друшляку, щоб стекла зайва рідина. Капусту відіжміть від розсолу і дрібно наріжте. Додайте до картоплі разом із сіллю та перцем. Вбийте в суміш яйце і ретельно перемішайте. Борошно просійте, додайте і знову змішайте. Сковороду разом із олією розігрійте на сильному вогні, потім зменшіть його до середнього. Обсмажуйте по 3-4 хвилини з кожного боку.

Блюдо готове. Подавайте хрусткі та апетитні драники зі сметаною або улюбленим соусом. Смачного!