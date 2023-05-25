Бутербродов через минуту уже не будет на столе: рецепт закуски, которая вмиг разлетится с тарелок
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Намазка, которая всегда будет у вас в холодильнике
Деловая встреча или вечерний просмотр фильма, дружеские посиделки или семейный обед — ни одно из этих мероприятий не обойдется без горячих или холодных закусок. Они обязательно должны быть под рукой на случай нежданных гостей или вернувшегося с работы голодного мужа. Они позволяют перекусить, но при этом не переесть и вовремя ощутить чувство сытости, да и на столе выглядят красиво.
Сегодня мы приготовим вкуснейшую намазку на бутерброды с икрой. "Бабусині рецепти" отмечают, что закуска выходит настолько аппетитной, что вскоре ее просто не останется на столе. Ну что ж, берем продукты и проверим.
Как приготовить бутерброды с намазкой из икры мойвы
Ингредиенты:
- плавленый сыр – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- икра мойвы – 100 г;
- укроп – 1 пучок;
- зеленый лук – 1 пучок;
- батон – 1 шт.
Способ приготовления:
- Отварите вкрутую яйца, нарежьте батон на тонкие кусочки. Ломтики хлеба нужно поджарить на сухой сковороде по бокам.
- Сыр нужно измельчить на мелкой стороне терки. К сыру добавьте натертые яйца.
- Порежьте укроп и зеленый лук, вместе с икрой добавьте к остальным ингредиентам и перемешайте. Укроп можно заменить петрушкой. Солить намазку не стоит — у икры достаточно соленый вкус.
Намажьте смесь на кусочки батона. Кстати, нарезать хлеб на такие бутерброды можно поучится у профессионалов.