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Бутербродов через минуту уже не будет на столе: рецепт закуски, которая вмиг разлетится с тарелок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Бутерброды с намазкой с икрой мойвы отлично утолят голод
Бутерброды с намазкой с икрой мойвы отлично утолят голод. Фото babusyni-retsepty

Намазка, которая всегда будет у вас в холодильнике

Деловая встреча или вечерний просмотр фильма, дружеские посиделки или семейный обед — ни одно из этих мероприятий не обойдется без горячих или холодных закусок. Они обязательно должны быть под рукой на случай нежданных гостей или вернувшегося с работы голодного мужа. Они позволяют перекусить, но при этом не переесть и вовремя ощутить чувство сытости, да и на столе выглядят красиво.

Сегодня мы приготовим вкуснейшую намазку на бутерброды с икрой. "Бабусині рецепти" отмечают, что закуска выходит настолько аппетитной, что вскоре ее просто не останется на столе. Ну что ж, берем продукты и проверим.

Как приготовить бутерброды с намазкой из икры мойвы

Ингредиенты:

  • плавленый сыр – 1 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • икра мойвы – 100 г;
  • укроп – 1 пучок;
  • зеленый лук – 1 пучок;
  • батон – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Отварите вкрутую яйца, нарежьте батон на тонкие кусочки. Ломтики хлеба нужно поджарить на сухой сковороде по бокам.
  2. Сыр нужно измельчить на мелкой стороне терки. К сыру добавьте натертые яйца.
  3. Порежьте укроп и зеленый лук, вместе с икрой добавьте к остальным ингредиентам и перемешайте. Укроп можно заменить петрушкой. Солить намазку не стоит — у икры достаточно соленый вкус.

Намажьте смесь на кусочки батона. Кстати, нарезать хлеб на такие бутерброды можно поучится у профессионалов.

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