Бутербродів за хвилину вже не буде на столі: рецепт закуски, яка вмить розлетиться з тарілок

Намазка, яка завжди буде у вас у холодильнику

Ділова зустріч або вечірній перегляд фільму, дружні посиденьки або сімейний обід — жодна з цих заходів не обійдеться без гарячих чи холодних закусок. Вони обов’язково повинні бути під рукою на випадок несподіваних гостей або голодного чоловіка, який повернувся з роботи. Вони дозволяють перекусити, але при цьому не переїсти і вчасно відчути ситість, та й на столі виглядають гарно.

Сьогодні ми приготуємо найсмачнішу намазку на бутерброди з ікрою. Бабусині рецепти відзначають, що закуска виходить настільки апетитною, що незабаром її просто не залишиться на столі. Ну що ж, беремо продукти та перевіримо.

Як приготувати бутерброди з намазкою з ікри мойви.

Інгредієнти:

плавлений сир – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

ікра мойви — 100 г;

кріп – 1 пучок;

зелена цибуля – 1 пучок;

батон – 1 шт.

Спосіб приготування:

Відваріть круто яйця, наріжте батон на тонкі шматочки. Скибочки хліба потрібно підсмажити на сухій сковороді з боків. Сир потрібно подрібнити на дрібній стороні тертки. До сиру додайте натерті яйця. Поріжте кріп та зелену цибулю, разом з ікрою додайте до решти інгредієнтів та перемішайте. Кріп можна замінити петрушкою. Солити намазку не варто — в ікри досить солоний смак.

Намажте суміш на шматочки батона. До речі, нарізати хліб на такі бутерброди можна повчитися у професіоналів.