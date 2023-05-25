Бутербродів за хвилину вже не буде на столі: рецепт закуски, яка вмить розлетиться з тарілок
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Намазка, яка завжди буде у вас у холодильнику
Ділова зустріч або вечірній перегляд фільму, дружні посиденьки або сімейний обід — жодна з цих заходів не обійдеться без гарячих чи холодних закусок. Вони обов’язково повинні бути під рукою на випадок несподіваних гостей або голодного чоловіка, який повернувся з роботи. Вони дозволяють перекусити, але при цьому не переїсти і вчасно відчути ситість, та й на столі виглядають гарно.
Сьогодні ми приготуємо найсмачнішу намазку на бутерброди з ікрою. Бабусині рецепти відзначають, що закуска виходить настільки апетитною, що незабаром її просто не залишиться на столі. Ну що ж, беремо продукти та перевіримо.
Як приготувати бутерброди з намазкою з ікри мойви.
Інгредієнти:
- плавлений сир – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- ікра мойви — 100 г;
- кріп – 1 пучок;
- зелена цибуля – 1 пучок;
- батон – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Відваріть круто яйця, наріжте батон на тонкі шматочки. Скибочки хліба потрібно підсмажити на сухій сковороді з боків.
- Сир потрібно подрібнити на дрібній стороні тертки. До сиру додайте натерті яйця.
- Поріжте кріп та зелену цибулю, разом з ікрою додайте до решти інгредієнтів та перемішайте. Кріп можна замінити петрушкою. Солити намазку не варто — в ікри досить солоний смак.
Намажте суміш на шматочки батона. До речі, нарізати хліб на такі бутерброди можна повчитися у професіоналів.