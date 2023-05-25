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Бутербродів за хвилину вже не буде на столі: рецепт закуски, яка вмить розлетиться з тарілок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Бутерброди з намазкою з ікрою мойви чудово вгамують голод.
Бутерброди з намазкою з ікрою мойви чудово вгамують голод.. Фото babusyni-retsepty

Намазка, яка завжди буде у вас у холодильнику

Ділова зустріч або вечірній перегляд фільму, дружні посиденьки або сімейний обід — жодна з цих заходів не обійдеться без гарячих чи холодних закусок. Вони обов’язково повинні бути під рукою на випадок несподіваних гостей або голодного чоловіка, який повернувся з роботи. Вони дозволяють перекусити, але при цьому не переїсти і вчасно відчути ситість, та й на столі виглядають гарно.

Сьогодні ми приготуємо найсмачнішу намазку на бутерброди з ікрою. Бабусині рецепти відзначають, що закуска виходить настільки апетитною, що незабаром її просто не залишиться на столі. Ну що ж, беремо продукти та перевіримо.

Як приготувати бутерброди з намазкою з ікри мойви.

Інгредієнти:

  • плавлений сир – 1 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • ікра мойви — 100 г;
  • кріп – 1 пучок;
  • зелена цибуля – 1 пучок;
  • батон – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть круто яйця, наріжте батон на тонкі шматочки. Скибочки хліба потрібно підсмажити на сухій сковороді з боків.
  2. Сир потрібно подрібнити на дрібній стороні тертки. До сиру додайте натерті яйця.
  3. Поріжте кріп та зелену цибулю, разом з ікрою додайте до решти інгредієнтів та перемішайте. Кріп можна замінити петрушкою. Солити намазку не варто — в ікри досить солоний смак.

Намажте суміш на шматочки батона. До речі, нарізати хліб на такі бутерброди можна повчитися у професіоналів.

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