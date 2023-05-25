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Необычная закуска на все случаи жизни: рецепт вареных яиц по-китайски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Яйца по-китайски - необычная закуска
Яйца по-китайски - необычная закуска. Фото shuba.life

Быстрая, сытная и оригинальная закуска за минимум времени

Яйца являются источником белка и питательных веществ. Их можно по-разному готовить и добавлять как ингредиент в большое количество блюд. Этот продукт — настоящий помощник на любой кухне.

Однако мы вместе с Shuba вас сегодня удивим рецептом вареных яиц по-китайски. Для такой закуски яйца необходимо сначала сварить вкрутую, обжарить до золотистости и подать с соусом на пиве. Такое интересное китайское блюдо точно удивит ваших гостей.

Как приготовить вареные яйца по-китайски

Ингредиенты на 3 порции:

  • яйца — 6 шт.;
  • зеленый лук — 10 г;
  • соевый соус светлый — 15 мл;
  • соевый соус темный — 10 мл;
  • бадьян — 2 шт.;
  • перец чили, хлопья — 10 г;
  • устричный соус — 10 мл;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • светлое пиво — 250 мл;
  • соль — 3 г;
  • растительное масло — 20 мл.

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую.
  2. После поджарить яйца до золотистости с 5-6 ст. л. растительного масла, добавить все ингредиенты для соуса. Блюдо готовить, помешивая, 12-15 минут до густоты соуса.
  3. Подавать вареные яйца по-китайски нужно с кунжутом и зеленью.

"Телеграф" ранее рассказывал, как варят яйца опытные повара. Маленькие хитрости — и ваши яйца чистятся быстро и не трескаются.

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