Необычная закуска на все случаи жизни: рецепт вареных яиц по-китайски
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Быстрая, сытная и оригинальная закуска за минимум времени
Яйца являются источником белка и питательных веществ. Их можно по-разному готовить и добавлять как ингредиент в большое количество блюд. Этот продукт — настоящий помощник на любой кухне.
Однако мы вместе с Shuba вас сегодня удивим рецептом вареных яиц по-китайски. Для такой закуски яйца необходимо сначала сварить вкрутую, обжарить до золотистости и подать с соусом на пиве. Такое интересное китайское блюдо точно удивит ваших гостей.
Как приготовить вареные яйца по-китайски
Ингредиенты на 3 порции:
- яйца — 6 шт.;
- зеленый лук — 10 г;
- соевый соус светлый — 15 мл;
- соевый соус темный — 10 мл;
- бадьян — 2 шт.;
- перец чили, хлопья — 10 г;
- устричный соус — 10 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- светлое пиво — 250 мл;
- соль — 3 г;
- растительное масло — 20 мл.
Способ приготовления:
- Яйца отварить вкрутую.
- После поджарить яйца до золотистости с 5-6 ст. л. растительного масла, добавить все ингредиенты для соуса. Блюдо готовить, помешивая, 12-15 минут до густоты соуса.
- Подавать вареные яйца по-китайски нужно с кунжутом и зеленью.
"Телеграф" ранее рассказывал, как варят яйца опытные повара. Маленькие хитрости — и ваши яйца чистятся быстро и не трескаются.