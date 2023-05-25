Необычная закуска на все случаи жизни: рецепт вареных яиц по-китайски

Быстрая, сытная и оригинальная закуска за минимум времени

Яйца являются источником белка и питательных веществ. Их можно по-разному готовить и добавлять как ингредиент в большое количество блюд. Этот продукт — настоящий помощник на любой кухне.

Однако мы вместе с Shuba вас сегодня удивим рецептом вареных яиц по-китайски. Для такой закуски яйца необходимо сначала сварить вкрутую, обжарить до золотистости и подать с соусом на пиве. Такое интересное китайское блюдо точно удивит ваших гостей.

Как приготовить вареные яйца по-китайски

Ингредиенты на 3 порции:

яйца — 6 шт.;

зеленый лук — 10 г;

соевый соус светлый — 15 мл;

соевый соус темный — 10 мл;

бадьян — 2 шт.;

перец чили, хлопья — 10 г;

устричный соус — 10 мл;

сахар — 1 ст. л.;

светлое пиво — 250 мл;

соль — 3 г;

растительное масло — 20 мл.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую. После поджарить яйца до золотистости с 5-6 ст. л. растительного масла, добавить все ингредиенты для соуса. Блюдо готовить, помешивая, 12-15 минут до густоты соуса. Подавать вареные яйца по-китайски нужно с кунжутом и зеленью.

"Телеграф" ранее рассказывал, как варят яйца опытные повара. Маленькие хитрости — и ваши яйца чистятся быстро и не трескаются.