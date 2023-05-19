Скорлупа отлетит со скоростью света: способы быстрой очистки яиц

Чистим яйца быстро и легко

Вареные яйца — один из самых распространенных продуктов. Их можно кушать без ничего, а можно использовать в различных блюдах.

Чистку яиц можно сделать еще проще, если знать несколько способов. Вместе с "Главредом" поделимся ними. .

Как легко очистить яйца

Первый способ — с помощью воды и стакана. Для этого вареное яйцо необходимо положить в стакан, наполовину наполнить его холодной водой и сверху накрыть ладонью.

Далее необходимо будет достаточно сильно потрясти стакан на протяжении 5-7 секунд. После этого скорлупа снимется очень быстро и без особых усилий.

Для второго способа вам понадобиться уксус и сода. Их нужно добавить в воду, когда будете варить яйца. Эти вещества смягчат скорлупу, что позволит вам быстро от нее избавится.

Третий способ с чайной ложкой еще более легкий. Просто сварите яйцо привычным для вас способом, затем возьмите чайную ложку и разбейте скорлупу в верхней части яйца. Когда верх продукта очистите — протолкните ложку под скорлупу, она поможет почистить яйцо без сколов белка.

А еще яйца можно почистить за 5 секунд всего лишь несколькими движениями. Сваренное яйцо положите на стол, сверху надавите на него ладонью и прокатайте по поверхности, продолжая придавливать. Если всё сделаете правильно — скорлупа легко отделится или вовсе останется на столе.

Для дальнейшего быстрого измельчения яиц вам даже не понадобиться ни нож, ни терка. "Телеграф" делился лайфхаком, который упростит вам жизнь.