Незвичайна закуска на всі випадки життя: рецепт варених яєць по-китайськи

Швидка, ситна та оригінальна закуска за мінімум часу

Яйця є джерелом білка та поживних речовин. Їх можна по-різному готувати та додавати як інгредієнт у велику кількість страв. Цей продукт є справжнім помічником на будь-якій кухні.

Однак ми разом із Shuba вас сьогодні здивуємо рецептом варених яєць по-китайськи. Для такої закуски яйця необхідно спочатку зварити круто, обсмажити до золотистості та подати із соусом на пиві. Така цікава китайська страва точно здивує ваших гостей.

Як приготувати варені яйця по-китайськи

Інгредієнти на 3 порції:

яйця — 6 шт.;

зелена цибуля — 10 г;

соєвий соус світлий — 15 мл;

соєвий соус темний – 10 мл;

бодян — 2 шт.;

перець чилі, пластівці — 10 г;

устричний соус — 10 мл;

цукор — 1 ст. л.;

світле пиво — 250 мл;

сіль — 3 г;

рослинна олія — 20 мл.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто. Після цього підсмажити яйця до золотистості з 5-6 ст. л. олії, додати всі нгредієнти для соусу. Страву готувати, ретельно помішуючи, 12-15 хвилин до густоти соусу. Подавати варені яйця по-китайськи потрібно з кунжутом та зеленню.

"Телеграф" раніше розповідав, як варять яйця досвідчені кухарі. Маленькі хитрощі – і ваші яйця чистяться швидко та не тріскаються.