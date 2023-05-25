Незвичайна закуска на всі випадки життя: рецепт варених яєць по-китайськи
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Швидка, ситна та оригінальна закуска за мінімум часу
Яйця є джерелом білка та поживних речовин. Їх можна по-різному готувати та додавати як інгредієнт у велику кількість страв. Цей продукт є справжнім помічником на будь-якій кухні.
Однак ми разом із Shuba вас сьогодні здивуємо рецептом варених яєць по-китайськи. Для такої закуски яйця необхідно спочатку зварити круто, обсмажити до золотистості та подати із соусом на пиві. Така цікава китайська страва точно здивує ваших гостей.
Як приготувати варені яйця по-китайськи
Інгредієнти на 3 порції:
- яйця — 6 шт.;
- зелена цибуля — 10 г;
- соєвий соус світлий — 15 мл;
- соєвий соус темний – 10 мл;
- бодян — 2 шт.;
- перець чилі, пластівці — 10 г;
- устричний соус — 10 мл;
- цукор — 1 ст. л.;
- світле пиво — 250 мл;
- сіль — 3 г;
- рослинна олія — 20 мл.
Спосіб приготування:
- Яйця відварити круто.
- Після цього підсмажити яйця до золотистості з 5-6 ст. л. олії, додати всі нгредієнти для соусу. Страву готувати, ретельно помішуючи, 12-15 хвилин до густоти соусу.
- Подавати варені яйця по-китайськи потрібно з кунжутом та зеленню.
"Телеграф" раніше розповідав, як варять яйця досвідчені кухарі. Маленькі хитрощі – і ваші яйця чистяться швидко та не тріскаються.