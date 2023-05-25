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Незвичайна закуска на всі випадки життя: рецепт варених яєць по-китайськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Яйця по-китайськи - незвичайна закуска
Яйця по-китайськи - незвичайна закуска. Фото shuba.life

Швидка, ситна та оригінальна закуска за мінімум часу

Яйця є джерелом білка та поживних речовин. Їх можна по-різному готувати та додавати як інгредієнт у велику кількість страв. Цей продукт є справжнім помічником на будь-якій кухні.

Однак ми разом із Shuba вас сьогодні здивуємо рецептом варених яєць по-китайськи. Для такої закуски яйця необхідно спочатку зварити круто, обсмажити до золотистості та подати із соусом на пиві. Така цікава китайська страва точно здивує ваших гостей.

Як приготувати варені яйця по-китайськи

Інгредієнти на 3 порції:

  • яйця — 6 шт.;
  • зелена цибуля — 10 г;
  • соєвий соус світлий — 15 мл;
  • соєвий соус темний – 10 мл;
  • бодян — 2 шт.;
  • перець чилі, пластівці — 10 г;
  • устричний соус — 10 мл;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • світле пиво — 250 мл;
  • сіль — 3 г;
  • рослинна олія — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварити круто.
  2. Після цього підсмажити яйця до золотистості з 5-6 ст. л. олії, додати всі нгредієнти для соусу. Страву готувати, ретельно помішуючи, 12-15 хвилин до густоти соусу.
  3. Подавати варені яйця по-китайськи потрібно з кунжутом та зеленню.

"Телеграф" раніше розповідав, як варять яйця досвідчені кухарі. Маленькі хитрощі – і ваші яйця чистяться швидко та не тріскаються.

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