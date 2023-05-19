Шкаралупа відлетить зі швидкістю світла: способи швидкого очищення яєць

Чистимо яйця швидко та легко

Варені яйця — один із найпоширеніших продуктів. Їх можна їсти без нічого, а можна використовувати у різних стравах.

Чищення яєць можна зробити ще простіше, якщо знати кілька способів. Разом із "Главредом" поділимося ними. .

Як легко очистити яйця

Перший спосіб — за допомогою води та склянки. Для цього варене яйце необхідно покласти в склянку, наполовину наповнити холодною водою і зверху накрити долонею.

Далі потрібно буде досить сильно потрясти склянку протягом 5-7 секунд. Після цього шкаралупа зніметься дуже швидко та без особливих зусиль.

Для другого способу вам знадобиться оцет та сода. Їх потрібно додати у воду, коли варитимете яйця. Ці речовини пом’якшать шкаралупу, що дозволить вам швидко її позбудеться.

Третій спосіб із чайною ложкою ще легший. Просто зваріть яйце звичним для вас способом, потім візьміть чайну ложку та розбийте шкаралупу у верхній частині яйця. Коли верх продукту очистите — проштовхніть ложку під шкаралупу, вона допоможе почистити яйце без сколів білка.

А ще яйця можна почистити за 5 секунд лише кількома рухами. Зварене яйце покладіть на стіл, зверху натисніть на нього долонею і прокатайте поверхнею, продовжуючи придавлювати. Якщо все зробите правильно — шкаралупа легко відокремиться або залишиться на столі.

Для подальшого швидкого подрібнення яєць вам навіть не знадобиться ні ніж, ні тертка. Телеграф ділився лайфхаком, який спростить вам життя.