Швидко чистяться і не тріскаються: як варять яйця досвідчені кухарі

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Яйця – цінний білковий продукт. Ми часто використовуємо їх як самостійну страву, так і додаємо до різних страв.

Багато людей хоч раз у житті стикалися із ситуацією, коли варене яйце погано чиститься. Хтось нарікає на недотримання технології варіння, а хтось на свіжість яєць. Але багато залежить і від технології їхнього приготування. Разом із ProstoWay розповімо про секрети досвідчених кухарів, якими вони користуються при приготуванні варених яєць.

Як правильно варити яйця

Найперша порада – додати у воду щіпку солі. Вона не дасть рідини витікати, навіть якщо яйце трісне.

Завжди робіть прокол повітряної камери яйця. Коли яйце потрапить у гарячу воду, білок згорнеться і під шкаралупою не буде накопичуватися повітря. Так вдасться уникнути появи ямочки у тупому кінці звареного яйця, через яке зварене яйце виглядає неестетичним. Це актуально, якщо ви використовуватимете яйця для декору.

Кладіть яйця лише у холодну воду те щоб вода покривала їх у кілька сантиметрів. Варіть яйця 10 хвилин, потім злийте гарячу воду і залийте холодну каструлю. Через перепад температури білок дуже швидко відійде від шкаралупи і яйця почистяться легко.

Вибирайте для варіння не найсвіжіші яйця, а кілька днів, що полежали в холодильнику. Саме такі яйця чиститимуться краще.

До речі, розбивати яйця також потрібно правильно. Цього в жодному разі не можна робити об край посуду.