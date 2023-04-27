Быстро чистятся и не трескаются: как варят яйца опытные повара

Придерживайтесь простых лайфхаков — и ваша жизнь станет проще

Яйца – ценный белковый продукт. Мы часто используем их как самостоятельное блюдо, так и добавляем в разные блюда.

Многие люди хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда вареное яйцо плохо чистится. Кто-то сетует на несоблюдение технологии варки, а кто-то на свежесть яиц. Но многое зависит и от технологии их приготовления. Вместе сProstoWay расскажем о секретах опытных поваров, которыми они пользуются при приготовлении вареных яиц.

Как правильно варить яйца

Самый первый совет – добавить в воду щепотку соли. Она не даст жидкости вытекать, даже если яйцо треснет.

Всегда производите прокол воздушной камеры яйца. Когда яйцо попадет в горячую воду, белок свернется и под скорлупой не будет скапливаться воздух. Так удастся избежать появления ямочки в тупом конце сваренного яйца, из-за которой сваренное яйцо выглядит неэстетичным. Это актуально, если вы будете использовать яйца для декора.

Кладите яйца только в холодную воду так, чтобы вода покрывала их на несколько сантиметров. Варите яйца 10 минут, затем слейте горячую воду и залейте в холодную кастрюлю. Из-за перепада температуры белок очень быстро отойдет от скорлупы и яйца почистятся легко.

Выбирайте для варки не самые свежие яйца, а полежавшие в холодильнике несколько дней. Именно такие яйца будут чиститься лучше.

Кстати, разбивать яйца тоже нужно правильно. Этого ни в коем случае нельзя делать о край посуды.